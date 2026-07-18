Acá las 23 decepciones del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Neymar en lista; ¿hay colombianos?

Solamente quedan por jugarse dos partidos en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: Inglaterra vs Francia, por el tercer puesto; y España vs. Argentina, en la final del certamen orbital. Pero mientras eso sucede, en la prensa internacional comenzaron a hacerse los balances. Uno de ellos tiene que ver con los jugadores que quedaron en deuda y que fueron decepciones.

Y así, el diario 'A Bola' realizó una lista de 23 futbolistas de los que se esperaba mucho más y que no estuvieron a la altura de la competencia. Ahí están nombres rimbombantes como el del portugués Cristiano Ronaldo, el brasileño Neymar, el uruguayo Federico Valverde, el alemán Jamal Musiala, el turvo Arda Güler, entre otros.

Al respecto, en 'Globo Esporte' se destacó que "Cristiano Ronaldo aparece en la décima posición de la galería. El delantero marcó tres goles en cinco partidos, pero, según A Bola, las cifras enmascararon una campaña decepcionante. El diario destacó que el jugador portugués intentó participar más en la construcción del juego y terminó alejándose del área".

Mientras tanto de Neymar se indicó que "fue el jugador número 19 seleccionado. El número 10 comenzó la competición lesionado y participó en solo dos partidos. Tras jugar 14 minutos antes de los octavos de final, se hizo cargo del ataque brasileño contra Noruega, marcó un gol, se vio envuelto en una discusión y acabó siendo eliminado con el equipo".



Neymar llorando con la Selección de Brasil AFP

Publicidad

Cabe indicar que en el para nada honroso escalafón no están nombres de la Selección Colombia, pero de seguro se esperó un mejor rendimiento de James Rodríguez e incluso hasta de Luis Díaz, que marcó un gol y que venía con los focos puestos por su campaña en Bayern Múnich, de Alemania.

Acá el listado de decepciones del Mundial 2026, según el diario 'A Bola'

Publicidad

Fernando Muslera (Uruguay), Joshua Kimmich (Alemania), Joško Gvardiol (Croacia), Gabriel Magalhães (Brasil), Piero Hincapié (Ecuador), Federico Valverde (Uruguay), Jamal Musiala (Alemania), Bruno Fernandes (Portugal), Leroy Sané (Alemania), Cristiano Ronaldo (Portugal), Heung-min Son (Corea del Sur), Manuel Neuer (Alemania), Declan Rice (Inglaterra), Scott McTominay (Escocia), Orkun Kökçü (Turquía), Bernardo Silva (Portugal), Antoine Semenyo (Ghana), Kenan Yildiz (Turquía), Neymar (Brasil), Arda Güler (Turquía), Viktor Gyökeres (Suecia), Jérémy Doku (Bélgica) y Raphinha (Brasil).