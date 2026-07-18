Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 14; Pogacar volvió a celebrar

Tadej Pogacar sigue insaciable en el Tour de Francia y este sábado, consiguió un nuevo triunfo. El esloveno se quedó con la etapa 14, tras un ataque a siete kilómetros de la meta y ya son 25 celebraciones en su cuenta personal en la 'Grande Boucle'.

La jornada contó con una fuga numerosa en la que estuvieron presentes los colombianos Egan Bernal y Einer Rubio. Pero el que estuvo más tiempo en el grupo de cabeza fue el hombre del Movistar, quien se mantuvo en un pequeño colectivo de cinco hombres hasta que fueron cazados por los favoritos, a falta de 13.6 kilómetros.

El último hombre en sobrevivir de la escapada fue el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se la jugó en solitario.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 14

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 51h 18' 28''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 4' 30''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 04''

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 5' 19''



5. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 5' 22''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 50''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 7' 35''

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9. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 7' 59"

10. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 8' 25''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 15' 55''

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¿Cómo será la etapa 15 del Tour de Francia 2026?

En el cierre de la segunda jornada de la competencia, se volverá a vivir una jornada de alta montaña, de 183.9 kilómetros de recorrido, entre Champagnole y Plateau de Solaison. La primera parte de la jornada tendrá una trazado rugoso, sin grandes puertos, pero tampoco con metros llanos.

Las grandes dificultades estarán presentes en los últimos 50 kilómetros, cuando suban Le Salève - Col de la Croisette, que tiene un promedio de 11% de desnivel. El final promete grandes emociones y una batalla por la clasificación general, con el premio de 11.3 kilómetros, al 9%.