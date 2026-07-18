Jhon Durán y novedades de última hora de su fichaje en el Benfica; esto es lo que se sabe

De Jhon Durán se viene hablando de manera insistente en la prensa de Portugal, ante su muy cercana contratación por parte del Benfica, uno de los equipos más importantes del fútbol luso y con reconocimiento europeo. Así, el diario 'Récord' informó este sábado que el colombiano es esperado en dicho país en las próximas horas.

Después de una temporada poco productiva para el atacante antioqueño en el Zenit, de Rusia, ahora se encuentra a mínimos detalles de arribar al cuadro portugués, en un préstamo concedido por Al Nassr de Arabia, que ha facilitado la operación, según el rotativo portugués citado anteriormente.

"Record supo que Jhon Durán viaja hoy con sus representantes rumbo a Portugal, después de días de negociaciones. El futbolista recibió luz verde de los saudíes y tiene todo listo para realizar exames médicos y firmar el préstamo con opción de compra", se leyó en un apartado de la nota.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional AFP

También trascendió que los agentes del atacante estuvieron hace unos días en los primeros acercamientos y que incluso el propio Durán habría aceptado acomodarse en el tema salarial para poder llegar al equipo portugués.



Todo esto ha contado con el aval del entrenador Marco Silva, quien muy probablemente tendrá una nueva cara en el inicio de la próxima semana, cuando siga su pretemporada para los compromisos del segundo semestre de 2026.

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Hay que recordar que de darse la contratación, Jhon Durán tendrá en Benfica a un viejo conocido como es el caso de Richard Ríos, quien viene de participar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El delantero colombiano ha tenido una dilatada carrera con pasos por clubes de nuestro país, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y Rusia.