Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y novedades de última hora de su fichaje en el Benfica; esto es lo que se sabe

Jhon Durán y novedades de última hora de su fichaje en el Benfica; esto es lo que se sabe

Este sábado, Jhon Durán siguió ocupando espacios en la prensa de Portugal y así están pendientes de su cercana llegada a las 'Águilas'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jul, 2026
Comparta en:
Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia.
Foto tomada del X de @fczenit_en

De Jhon Durán se viene hablando de manera insistente en la prensa de Portugal, ante su muy cercana contratación por parte del Benfica, uno de los equipos más importantes del fútbol luso y con reconocimiento europeo. Así, el diario 'Récord' informó este sábado que el colombiano es esperado en dicho país en las próximas horas.

Después de una temporada poco productiva para el atacante antioqueño en el Zenit, de Rusia, ahora se encuentra a mínimos detalles de arribar al cuadro portugués, en un préstamo concedido por Al Nassr de Arabia, que ha facilitado la operación, según el rotativo portugués citado anteriormente.

Shakira en la inauguración del Mundial 2026.
Gol Caracol

Así será la clausura del Mundial 2026, con Shakira y Madonna como protagonistas

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.
Gol Caracol

Lionel Scaloni, de un interinato a buscar dejar un récord en la Selección Argentina

"Record supo que Jhon Durán viaja hoy con sus representantes rumbo a Portugal, después de días de negociaciones. El futbolista recibió luz verde de los saudíes y tiene todo listo para realizar exames médicos y firmar el préstamo con opción de compra", se leyó en un apartado de la nota.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia e hincha de Atlético Nacional
AFP

También trascendió que los agentes del atacante estuvieron hace unos días en los primeros acercamientos y que incluso el propio Durán habría aceptado acomodarse en el tema salarial para poder llegar al equipo portugués.

Todo esto ha contado con el aval del entrenador Marco Silva, quien muy probablemente tendrá una nueva cara en el inicio de la próxima semana, cuando siga su pretemporada para los compromisos del segundo semestre de 2026.

Publicidad

Hay que recordar que de darse la contratación, Jhon Durán tendrá en Benfica a un viejo conocido como es el caso de Richard Ríos, quien viene de participar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El delantero colombiano ha tenido una dilatada carrera con pasos por clubes de nuestro país, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y Rusia.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Richard Ríos

Benfica

Jhon Duran

Publicidad

Publicidad

Publicidad