Yerry Mina se hace esperar en Cagliari, después del Mundial 2026; unos días más de vacaciones

Yerry Mina continúa disfrutando de sus vacaciones tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, a manos de Suiza, en los octavos de final del certamen.

Aunque el defensor no fue titular en ninguno de los cinco partidos de la 'tricolor' en el torneo, su aporte fuera de la cancha y liderazgo era notorio, incluso ingresó en los minutos finales frente a los europeos para intentar dar la sorpresa desde jugadas por la vía aérea, cosa que al final no resultó.

Mientras tanto, desde Italia informan que el colombiano se presentaría a su club días después que todos sus compañeros, aunque sin una justificación para la hinchada: "Yerry Mina disfrutará de unos días extra de vacaciones. El regreso del defensa colombiano se ha pospuesto: recién llegado de la selección nacional, el jugador se tomará sus vacaciones y no participará en la primera fase de la concentración de verano con sus compañeros", se leyó en el diario 'Noticias del Cagliari Calcio'.

"Mina se unirá al equipo después del 2 de agosto, perdiéndose la pretemporada en Ponte di Legno y el amistoso internacional contra el Union Berlin. Se espera que regrese a la acción a partir del 8 de agosto para el partido del Trofeo Gigi Riva contra el Nice y su posterior debut en la Coppa Italia".



Yerry Mina en Inter de Milán vs. Cagliari por la Serie A. Getty Imágenes

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Cabe recordar que, al jugador se le vio en los últimos días en territorio nacional, junto a su 'panita' Juan Guillermo Cuadrado, específicamente en la ciudad de Barranquilla, resolviendo negocios que tienen en conjunto en la 'arenosa', y compartiendo también junto al presidente electo Abelardo de la Espriella.

La prensa italiana también habla de la influencia que puede tener Yerry Mina para la contratación de Gustavo Puerta al club, ya que el colombiano suena bastante fuerte para llegar a Cagliari, mientras directivos de ambas partes negocian un posible traspaso, donde el jugador tras su buena Copa del Mundo, elevó su valor en el mercado de 15 millones de euros, a 20 millones de la moneda europea.

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¿Cuándo es el debut de Cagliari en la Serie A?

El equipo del colombiano comenzará la temporada 2026/27 de visitante, enfrentando a Parma el próximo 22 de agosto a la 1:45 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Ennio Tardini, con el objetivo de hacer una año y no recaer en los últimos puestos del torneo, como sucedió en su última temporada.