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Gol Caracol  / Alarmas encendidas en selección clasificada al Mundial 2026, por lesión; "que no sea nada grave"

Alarmas encendidas en selección clasificada al Mundial 2026, por lesión; "que no sea nada grave"

A solo horas de que el entrenador entregue el listado oficial de jugadores convocados al certamen mundialista; figura del equipo preocupa por estado de salud.

Por: EFE
Actualizado: 25 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al ganador del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

A menos de 24 horas de que el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, revele la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, el país vive con incertidumbre la posible lesión de su estrella, Adalberto Carrasquilla, poco antes del inicio de la cita mundialista.

La imagen de Carrasquilla abandonando el terreno de juego el pasado domingo entre visibles gestos de dolor y lágrimas, encendió las alarmas en Panamá y la incertidumbre crece mientras se esperan los resultados médicos, que según reportes de la prensa local se conocerán con certeza este martes.

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La lesión del centrocampista panameño se produjo en el minuto 59 del encuentro de vuelta de la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, cuando fue a disputar un balón dividido con Amaury García. Tras el contacto, el "Coco" quedó tendido sobre el césped, mostrando fuertes muestras de dolor.

La posible baja de Carrasquilla, aparentemente por una lesión muscular según se aprecia en las imágenes posteriores al partido, coloca a Christiansen ante un escenario inesperado y delicado: definir su lista mundialista sin certezas sobre el estado físico de su principal referente en el mediocampo y, de ser necesario, buscar con premura un reemplazo.

El grupo de jugadores concentrado desde ayer en un hotel de la capital también sigue de cerca la evolución de su compañero, según fuentes cercanas a la concentración.

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Y no es para menos, porque Carrasquilla no solo es una pieza clave dentro del esquema y la idea futbolística de Christiansen; también es uno de los líderes deportivos y anímicos del grupo que clasificó a Panamá a su segunda Copa del Mundo.

En redes sociales, la reacción fue inmediata. Mensajes de apoyo de aficionados, exjugadores y periodistas deportivos inundaron las plataformas digitales: "Que no sea nada grave”, "Panamá está contigo, Coco", "Pido a Dios que tome control y que no sea nada grave. Necesitamos a Carrasquilla en el mundial" y "Te esperamos en el Mundial" fueron algunas de las frases que más se repetían en las redes.

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Por ahora, los panameños ansían noticias alentadoras desde México con el parte médico definitivo y esperan que la escena que dejó helado al país termine siendo apenas un susto y que Carrasquilla pueda recuperarse a tiempo y volver a conducir, una vez más, el juego de Panamá.

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