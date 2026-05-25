Willer Ditta, la gran sorpresa de la Selección Colombia para el Mundial 2026

La convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 dejó varias novedades, pero una de las que más llamó la atención fue la presencia de Willer Ditta. El defensor central de Cruz Azul apareció entre los 26 elegidos por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Aunque no figuraba como uno de los nombres más mediáticos dentro del proceso de la ‘tricolor’, el zaguero se ganó un lugar gracias a su regularidad en el fútbol mexicano y al gran presente que atraviesa con Cruz Azul. Precisamente, este domingo celebró uno de los títulos más importantes de su carrera luego de coronarse campeón de la Liga MX Clausura, tras la victoria 2-1 sobre Pumas UNAM en la gran final.

Ditta llega a la cita orbital en un momento de alto nivel competitivo. En la temporada 2025/26 disputó 49 partidos oficiales con Cruz Azul entre la Liga MX Apertura, Liga MX Clausura, liguillas, Copa de Campeones de Concacaf y la FIFA Intercontinental Cup. Además, aportó dos asistencias y recibió 13 tarjetas amarillas, reflejando también la intensidad y agresividad con la que suele jugar en la última línea defensiva.

Willer Ditta, jugador colombiano de Cruz Azul. Getty Images.

El defensor colombiano ha sido uno de los hombres de confianza del conjunto mexicano y su continuidad terminó siendo clave para convencer a Néstor Lorenzo. A pesar de no tener una extensa trayectoria con la Selección Colombia de mayores, el técnico argentino decidió incluirlo pensando en las variantes defensivas que puede ofrecer en el Mundial.



Hasta el momento, Willer Ditta suma tres apariciones con la camiseta de la Selección Colombia. Su debut se dio en las Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador, compromiso en el que disputó apenas cuatro minutos. Posteriormente, tuvo participación completa en la victoria sobre Bolivia, también en el clasificatorio mundialista, jugando los 90 minutos. Además, fue titular y disputó todo el encuentro frente a México en un partido de preparación.

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El defensor tendrá el reto de competir por un lugar en una defensa que cuenta con nombres consolidados como Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Yerry Mina, aunque su actualidad en México y el reciente título con Cruz Azul lo convierten en una alternativa de peso para Lorenzo.

Colombia integrará el Grupo K del Mundial 2026 y debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán. Posteriormente, enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal, en busca de avanzar a las rondas definitivas del torneo orbital.