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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dan como hecho traspaso de jugador de la Selección Colombia, al Liverpool; es esperado en Inglaterra

Dan como hecho traspaso de jugador de la Selección Colombia, al Liverpool; es esperado en Inglaterra

Desde el 'viejo continente' dan importantes noticias, referente a uno de los principales prospectos en el fútbol colombiano; se habla de 'estelar' fichaje a gigante club de Europa.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de may, 2026
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La Selección Colombia Sub-17 ganó el Sudamericano de la categoría en Paraguay.
La Selección Colombia Sub-17 ganó el Sudamericano de la categoría en Paraguay.
X de @FCFSeleccionCOL

Reveladoras noticias se conocen desde territorio europeo, referente a lo que será el futuro de una de las ‘joyas’ de la Selección Colombia, quien recientemente se coronó campeón del Sudamericano Sub-20.

Se trata del joven futbolista Samuel Martínez, quien fue una de las revelaciones en el certamen continental, llamando la atención de varios ‘gigantes’ en Europa; tales como el Liverpool FC, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham, entre otros.

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No obstante, parece ser que, luego de varias semanas de constantes charlas y negociaciones, el futbolista ‘cafetero’ ya logró definir su futuro profesional, de cara a las próximas temporadas.

Y es que, según se pudo conocer por medio del reconocido periodista inglés, Florian Plettenberg; el destino de Samuel estaría en las toldas de un club grande de la Premier League e, incluso, firmaría un contrato por más de tres años.

“El traspaso de Samuel Martínez al Liverpool es un hecho, según se informa. Próximos pasos: proceso de visado y viaje a Inglaterra para exámenes médicos. Después, firmará un contrato de cinco años. El plan general —dependiendo de las regulaciones de comodín— es que se una a la pretemporada del primer equipo a partir del próximo verano, con su primer año previsto entre el Liverpool U21 y la Liga Juvenil Sub-19", informó el comunicador mencionado anteriormente, referente al futuro del futbolista colombiano.

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Sin embargo, teniendo en cuenta que hasta ahora tiene 18 años Martínez, parece ser que en el cuadro ‘red’ le darían más de un año de espera para que se incorpore a la institución inglesa. Esto, para que pueda potencializar sus habilidades y madure desde todos los aspectos, antes de dar el salto hacia el ‘viejo continente’.

“El próximo verano significa 2027. Lo siento si hubo algún malentendido”, agregó el periodista Florian Plettenberg, a través de su cuenta oficial de ‘X’, puntualizando en el dato sobre el inicio del contrato con el joven futbolista ‘cafetero’ y que ha generado confusión en redes, debido a que se estaba especulando que inicialmente su fichaje se daría una vez terminado el Mundial 2026.

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Samuel Martínez Selección Colombia Sub-17
Samuel Martínez, campeón con Selección Colombia Sub-17 - Foto:
Conmebol

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