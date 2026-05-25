La Selección Colombia ya está en 'modo Mundial 2026'; llegaron los primeros a la concentración

A horas de haberse conocido la convocatoria oficial de Néstor Lorenzo, referente a los 26 jugadores que representarán a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ya son varios de esos futbolistas que aterrizaron en Bogotá, para incorporarse de manera inmediata a la concentración de la ‘tricolor’.

Y es que, en el combinado ‘cafetero’ no pierden el tiempo y se espera que en las próximas horas lleguen el resto de fichas, para que el estratega argentino inicie la preparación junto a todo su cuerpo técnico, pensando en lo que será el certamen estelar, próximo a iniciar.

James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Deiver Machado, Álvaro Montero, Juan Camilo Portilla y Gustavo Puerta fueron los primeros en llegar a la capital de nuestro país, para ponerse a disposición del combinado ‘cafetero’, que, antes de debutar en la Copa del Mundo, primero enfrentará a Costa Rica y Jordania en dos duelos de fogueo.

Cabe destacar que el encuentro frente a los centroamericanos se jugará el próximo 1 de junio, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las 6:00 p.m. (hora local). Este partido tiene un condimento especial, ya que significará la despedida oficial del país para la Selección Colombia; esto, teniendo en cuenta que, luego de medirse con los ‘ticos’, a las horas posteriores se emprenderá vuelo hacia Estados Unidos para pensar en Jordania y el debut en el Mundial 2026.



Con seis futbolista en la concentración, se está a la espera de los otros veinte; donde resaltan nombres como el de Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, David Ospina, Jhon Lucumí, el 'Cucho' Hernández, entre otros. Por lo pronto, se iniciarán trabajos con los que están, pensando en lo que viene para este equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia integrará el Grupo K del Mundial de 2026, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente, el 23 de junio se medirá a la República Democrática del Congo en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Portugal, por uno de los partidos que más acapara la atención de propios y extraños.

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Incluso, este juego entre 'cafeteros' y 'lusos' es de los más costosos para ver, en cuestión de boletas, pues algunas han estado por los treinta millones de pesos colombianos.