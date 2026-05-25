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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Colombia tiene una gran selección para competir y hacer un buen Mundial 2026"
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"Colombia tiene una gran selección para competir y hacer un buen Mundial 2026"

A Néstor Lorenzo le 'llueven' elogios, tras la reciente convocatoria rumbo a la Copa del Mundo. Al argentino le valoran su proceso e importante equipo que ha formado en estos últimos años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de may, 2026
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Editado por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
James Rodríguez, Yerry Mina, Gustavo Puerta y otros jugadores celebran un gol con la Selección Colombia
James Rodríguez, Yerry Mina, Gustavo Puerta y otros jugadores celebran un gol con la Selección Colombia
AFP

Poco después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia; en ‘Gol Caracol’ contactamos a uno de los hombres con proceso en la ‘tricolor’, para analizar lo que podría ser la participación del combinado ‘cafetero’ en la Copa del Mundo, próxima a iniciar.

Y es que, independiente a los varios nombres que quedaron por fuera, y que para muchos eran parte fundamental del equipo colombiano; a concepto del reconocido preparador físico, Carlos Velasco, esta selección tiene nómina para hacer un buen papel en el certamen orbital.

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“Yo creo que tenemos una gran selección, tenemos una gran base que viene trabajando hace unos años; creo que el entrenador Néstor Lorenzo ha encontrado ese grupo que él quiere, que él ha acogido, que ha arropado y se ha ganado el cariño de la gente”, indicó de entrada Velasco, enfatizando en el proceso que el estratega argentino ha ido fortaleciendo con los años y que también se ve reflejado en materia de juego y resultados.

No obstante, uno de los temas que genera preocupación para Carlos, tiene que ver con la parte física y el trabajo que han venido realizando los convocados en los días, semanas y meses previos al Mundial 2026: “Creo que tenemos una gran selección para competir y hacer un buen Mundial. Ya después, habrá que ver cómo son los periodos de tiempo antes de que inicie la Copa del Mundo y cómo ese juego de ajedrez, que puede lograr Lorenzo con todo su staff y encontrar a los jugadores en un gran estado de forma, en un gran estado de condición, para que puedan competir al mejor nivel de los del mundo. Todo va a pasar por ahí, pero de que tenemos una gran selección, la tenemos”, complementó el PF que trabajó al lado de Reinaldo Rueda en sus tiempos en el seleccionado colombiano.

“El tema es el tiempo en este momento, que tal vez es como el enemigo oculto que tenemos y saber qué hacen los clubes en ese tiempo antes de empezar el Mundial, cuál es ese complemento para que esos jugadores lleguen bien a la competencia. Todo va a pasar por ese factor tiempo. Que James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y los que están conformando la nómina final de la Selección Colombia para el Mundial, puedan llegar bien. No es ahora cómo se entrena, cómo se rinde, cómo trabaja y progresa, sino cuidar todos esos pequeños detalles que son alrededor de 30 o 40 en nuestro mapa grupal”, agregó Carlos Velasco en charla con Gol Caracol.

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Para concluir, el preparador físico esclareció la manera en la que se analiza a un equipo nacional, más allá del punto futbolístico, antes de iniciar un certamen como el Mundial: “Si usted analiza el último año y die, Luis Díaz jugó 66 partidos; Daniel Muñoz tuvo una lesión y paró dos meses; Lerma no compite con regularidad y así, con cada uno de los casos, vas armando el ajedrez para desarrollar la última parte del entrenamiento que pueda ser, que todos lleguen en ese nivel que el entrenador espera”.

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