Argentina tiene todo listo para la semifinal de Copa América contra Canadá: ¡Partidazo!

La selección argentina de fútbol culminó su preparación para la semifinal de la Copa América contra Canadá, que disputará este martes en el estadio Metlife de East Rutherford, con todo el plantel al completo, al reincorporarse Marcos Acuña a la dinámica de grupo.

Como la jornada previa, el equipo que dirige Lionel Scaloni acudió al centro de entrenamiento del Red Bull New York, a unos 40 kilómetros del Metlife, para ultimar los detalles previos al partido contra los norteamericanos.

En la práctica se reintegró el lateral Marcos Acuña, ausente desde que sufriera una contractura muscular en los minutos finales del partido ante Chile, de la segunda jornada del grupo A.

En los 15 minutos abiertos a la prensa pudo verse al defensa sevillista participar de los ejercicios físicos al mismo ritmo que el resto, con carrera y golpeo de balón incluido, por lo que Lionel Scaloni tendrá al plantel al completo para la primera de las semifinales del torneo.

Argentina en entrenamiento Foto: AFP

Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, dijo este lunes que no esperaba que Lionel Scaloni, técnico de Argentina, fuera sancionado por la Conmebol pero expresó su "respeto" a esta organización por tomar una decisión al respecto.

Scaloni recibió un partido de suspensión durante la fase de grupos de la Copa América después de que Argentina pasara más tiempo del estipulado en el vestuario.

Canadá se enfrentó con Argentina en el partido inaugural del torneo y Marsch se quejó precisamente de que la Albiceleste llegara tarde a la segunda mitad.

"Estaba esperando esa pregunta...", ironizó este lunes el técnico en la rueda de prensa oficial de la Conmebol en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey, EE.UU.), que acogerá este martes la semifinal entre Argentina y Canadá.

"Estaba casi bromeando, no esperaba de verdad que Argentina fuera sancionada por llegar tarde tras el descanso. Y una cosa que no quería es que el entrenador fuera suspendido: no quiero que los entrenadores no tengan la oportunidad de entrenar a su equipo", apuntó.

Lionel Scaloni. CHARLY TRIBALLEAU/AFP

"Pero respeto que la Conmebol tomara una postura sobre eso. Sabemos que Canadá y Argentina están en dos niveles diferentes en cuanto a lo que significa el torneo. Argentina es como un increíble espectáculo itinerante con Messi. Lo he dicho antes: fue casi gracioso pero me impresionó que la Conmebol tomara ese paso", añadió.

Cuestionado después sobre si cree que el equipo de Lionel Messi puede usar el tema de la sanción como "combustible" para la semifinal de este martes, Marsch consideró que "podrían usarlo como motivación" pero recalcó que no cree "que lo necesiten".

"Son jugadores de clase mundial, confían en ellos mismos, saben lo buenos que son (...). No creo que necesiten una motivación extra sobre que yo dijera que llegaron tarde del descanso", dijo con una sonrisa.