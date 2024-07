Lionel Scaloni: "Néstor Lorenzo está haciendo un gran trabajo; tiene ilusionado a un país"

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, considera que "es bueno aguantar los procesos, porque acaban dando frutos", lo que no ha pasado con varios técnicos en la Copa América.

Y justamente, tomando al combinado 'tricolor' como ejemplo, el entrenador argentino habló 'maravillas' del cuadro 'cafetero': "Y Colombia, además de conocer a Néstor (Lorenzo) que fue uno de mis entrenadores cuando estaba en el 2006 en la Copa con Argentina, me parece que está haciendo un gran trabajo y que lo más importante tiene ilusionado a todo un país y creo que eso es clave. Cuando es entrenador de una Selección, cuando ilusiona a todo un país y tiene atrás el apoyo de todos es algo muy fuerte. Más allá de que juegan bien y que tienen grandes jugadores porque eso es evidente, detrás tiene un apoyo que es todavía más fuerte y demuestra el gran trabajo que están haciendo".

Sin embargo, más tarde, cuestionado por la situación que vive el fútbol sudamericano, con las salidas de Félix Sánchez, de Ecuador, y Daniel Garnero, con Paraguay, y los problemas de Dorival Junior tras la eliminación de Brasil, afirmó que él vivió una situación similar en la Copa América 2019 y, gracias a que siguieron confiando en su proceso llegaron los éxitos posteriores (una Copa América, una Finalíssima y un Mundial).

"Yo estoy agradecido por estar acá. En 2019, no estábamos muy bien y se aguantó el proceso y eso nos permitió llegar acá. Quizá se podía haber conseguido sin nosotros, pero lo importante es aguantar los procesos y eso da su fruto. El problema fundamental es aguantar un proceso cuando hay momentos malos", añadió.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido contra Brasil. Foto: Colprensa

Publicidad

Respecto a la comparación entre Eurocopa y Copa América, dijo que el "nivel es muy parejo" y que, a lo mejor, se podría invitar a una selección europea y que una sudamericana fuese al torneo europeo. "Aunque eso es un Mundial", resaltó.

También se refirió al nivel que aportan la selecciones de la Concacaf a la Copa América.

Publicidad

"No sé quién dice que hay mucha diferencia entre la Concacaf y la Conmebol, yo no la veo. México ha estado a nada, a un gol, de pasar y Estados Unidos tuvo un buen nivel. Me parecen selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica.