Argentina ya tiene sus convocados y hay novedades con Lionel Messi y 'Dibu' Martínez

Lionel Scaloni , director técnico de la Selección Argentina , recientemente bicampeona de América luego de derrotar por la mínima a Colombia en el tiempo de adición, entregó la nueva lista de convocados para los duelos del mes de octubre, correspondientes a la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Dentro de los convocados destaca el nombre de Lionel Messi , el '10' de la 'albiceleste', quien no pudo decir presente en la pasada fecha de septiembre, debido a la lesión que sufrió precisamente frente a Colombia en la final , y lo obligó a no poder estar en el duelo contra Colombia y Chile, en donde Argentina cosechó una victoria y una derrota, respectivamente.

Aunque desde Argentina celebran el regreso de su mejor jugador y capitán, también lamentan lo que será la ausencia de su polémico guardametas, Emiliano 'Dibu' Martínez, quien no podrá estar presente en la doble fecha de octubre debido a la sanción impuesta por la Conmebol , por los hechos ocurridos en la jornada de septiembre.

Como manera de recordación, 'Dibu' Martínez realizó un gesto antideportivo con el trofeo de la Copa América en el duelo contra la selección de Chile, y en el partido contra Colombia en Barranquilla agredió físicamente a un camarógrafo, tumbándole su cámara, razón por la cual recibió una sanción de dos fechas por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de la Selección Argentina, celebra con el trofeo de la Copa América AFP

La última vez que Emiliano Martínez no pudo decir presente con a selección Argentina fue precisamente debido a una suspensión, por su titularidad en un duelo frente a Brasil cuando no podía estar en el país, ya que los jugadores que venían de Inglaterra no podían jugar por orden del gobierno local, debido a las restricciones por el contagio del Covid-19.

En esa ocasión, la 'albiceleste logró ganarle a la selección de Venezuela por goleada (3-0), y no pasó del empate a uno frente al combinado nacional de Ecuador. En esta nueva jornada sin el 'Dibu', Argentina recibirá a la selección de Bolivia por la fecha 9, y luego viajará a Venezuela para disputar la fecha 10.

Selección Argentina en fecha FIFA de septiembre. Foto vía X: @PauDybala_JR.

Conozca la lista de convocados por la Selección Argentina: