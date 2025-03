Arne Slot no ocultó su desazón: "Me siento decepcionado por la eliminación" de Champions

Estaba llamada a ser la eliminatoria estrella de octavos y no defraudó:el PSG eliminó en los penales al Liverpool donde milita Luis Díaz y se metió en cuartos de la Champions League, en una jornada en la que Barcelona, Bayern e Inter de Milán cumplieron y sellaron la clasificación sin excesivos problemas. El DT de los 'reds', Arne Slot, compareció en la rueda de prensa posterior.

En un Anfield predispuesto a vivir una gran noche de fútbol y la clasificación de su equipo, que llegaba con la ventaja de la victoria 1-0 lograda hace una semana en el Parque de los Príncipes, Ousmané Dembélé silenció el mítico estadio inglés igualando la eliminatoria al poco de comenzar (12').

Fue un encuentro apasionante, con ritmo 'endiablado' y ocasiones para ambos equipos, aunque sin más goles, el pase se definió en los penales: el uruguayo Darwin Núñez y el joven Curtis Jones, autor del gol en la ida, fallaron sus lanzamientos, o mejor dicho, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue decisivo con dos paradas.

Arne Slot tras la eliminación de Liverpool en la Champions League. Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

¿Qué dijo Arne Slot sobre la eliminación del Liverpool en la Champions League?

Publicidad

"Fue el mejor partido de fútbol en el que he participado. No tengo la experiencia del Liverpool como entrenador, pero eran dos equipos de un nivel increíble con una intensidad increíble. Fue increíble lo que mostramos en los primeros 25, miré el marcador y perdíamos 1-0. Durante los 90 minutos, no creo que mereciéramos perder este partido de fútbol; durante los 180 minutos, tal vez merecíamos ir a la prórroga. En la prórroga pensé que el París Saint-Germain fue un poco mejor que nosotros en esa media hora y luego llegó la hora de los penaltis y ellos marcaron cuatro, nosotros uno y perdimos", dijo de entrada el timonel neerlandés en su charla con los medios de comunicación.

- El desempeño de Liverpool en la Champions League

Publicidad

"Me siento decepcionado por la eliminación. Creo que al final de la temporada importa cómo nos presentamos en Europa. Como dije, no estuvimos en la Champions League la temporada pasada y esta temporada realmente nos mostramos bien. Podemos estar orgullosos de lo que hicimos, ganamos siete partidos seguidos y luego jugamos con los suplentes y perdimos contra el PSV. Creo que la semana pasada no jugamos nuestro mejor partido, pero hoy (martes) vimos un Liverpool completamente diferente. Salimos de una forma que creo que ha impresionado a Europa. Al final, si quieres ganar el torneo tienes que vencer a equipos como el París Saint-Germain, y eso es lo que no hicimos hoy (martes) después de unos increíbles primeros 90 minutos de fútbol".

- ¿Esta eliminación será un shock para los futbolistas?

"Claro que es un shock. Quizás no sea el momento de decírselo ahora (a los jugadores), y yo tampoco se lo dije. Así que, si hay que caer eliminados, que caigan como lo hicimos contra uno de los mejores equipos de Europa, dándole una gran batalla. Tenemos que aceptarlo y volveremos más fuertes la próxima temporada".