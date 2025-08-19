Memes de Nacional eliminado de Copa Libertadores; Edwin Cardona, el más apuntado

Atlético Nacional logró un empate 1-1 contra Sao Paulo en el Morumbí, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero en los penaltis no estuvieron acertados los antioqueños y perdieron 4-3 en el estadio Morumbí, terminando el sueño continental en el torneo Conmebol.

Y tras la derrota y eliminación de los 'verdolagas' del certamen internacional, las redes sociales, como de costumbre, estallaron con sus populares memes, la mayoría de ellos contra Edwin Cardona, quien en la serie erró dos penaltis y de paso lo expulsaron.

Otros jugadores a los que apuntaron fueron David Ospina, quien no atajó ninguno de los penales, y también contra Matheus Uribe, quien falló desde los once pasos y algunos recordaron el cobro contra Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, donde también falló.

Acá los mejores memes de la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores 2025:

Os craques do jogo



Rafael Ceni e Cardona tricolor 🤝 pic.twitter.com/yZqlqRrJZp — PES MIL GRAU (@Pesgrau) August 20, 2025

David Ospina en las tandas de penales:



pic.twitter.com/55tsdRreA2 — Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) August 20, 2025

Matheus Uribe no le da a los penalti. Recordemos que dejó a Colombia 🇨🇴 fuera de una fase final de un Mundial. pic.twitter.com/IHHXM0AVcu — Romario Quintero R (@RomarioQR) August 20, 2025

Sao Paulo sacando a Nacional de la copa libertadores: pic.twitter.com/yeBWOpxK67 — Yao El Rojiblanco (@YaoElRojiblanco) August 20, 2025

Chipi chipi en la banca viendo como Ospina no atajaba ningún penal:pic.twitter.com/5d81mB3h6g — Miguel (@Miguel_GJRC) August 20, 2025

- Ficha técnica de Sao Paulo vs Nacional, octavos de Copa Libertadores 2025:

1. São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Alan Franco (m.88 Henrique Carmo), Sabino; Cédric Soares; Damián Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho (m.60 Lucas Moura), Enzo Díaz; Luciano y André Silva (m.74 Ferreirinha).

Entrenador: Hernán Crespo.

1. Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Juan Zapata (m.56 Mateus Uribe), Jorman Campuzano, Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Marlos Moreno (m.88 Juan Bauzá); y Alfredo Morelos.

Entrenador: Javier Gandolfi.

Goles: 1-0, m.3: André Silva. 1-1, m.70: Alfredo Morelos.

Tanda de penaltis: 0-0: Mateus Uribe, ataja Rafael. 1-0: Lucas Moura, gol. 1-1: Campuzano, gol. 1-1: Marcos Antonio, al palo y fuera. 1-2: Morelos, gol. 2-2: Luciano, gol. 2-3: Tesillo, gol. 3-3: Enzo Díaz, gol. 3-3: Hinestroza, al palo y fuera. 4-3: Cédric.

Árbitro: el argentino Maximiliano Ramírez. Expulsó a Edwin Cardona por doble amarilla (m.72) y amonestó a Cédric, Zapata, Ferraresi, Franco, Campuzano y Andrés Román.

Incidencias: partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, jugado en el estadio Morumbí, en la ciudad brasileña de São Paulo