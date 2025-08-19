Publicidad

Gol Caracol  / Revelan imagen de Edwin Cardona y lo que causó su expulsión en Sao Paulo vs Nacional

El '10' de los antioqueños, Edwin Cardona, tuvo una serie para el olvido en los octavos de final de Libertadores, fallando dos penaltis en la ida y en la vuelta viendo la tarjeta roja.