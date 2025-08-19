Publicidad

¿Qué equipo es el rival de Once Caldas y Dayro Moreno en cuartos de final de Copa Sudamericana?

Este martes Once Caldas fue a Argentina, le ganó 3-1 a Huracán y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Ahora se medirá a un equipo que ya ganó dos veces ese torneo.

Dayro Moreno Once Caldas
Dayro Moreno celebra gol con Once Caldas en Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 19, 2025 11:16 p. m.