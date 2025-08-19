¿Qué equipo es el rival de Once Caldas y Dayro Moreno en cuartos de final de Copa Sudamericana?

El Independiente del Valle sufrió este martes para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana al tener que llegar a la tanda de penaltis contra Mushuc Runa, al que superó por 2-4 para encontrarse en la siguiente ronda con el Once Caldas colombiano.

El equipo dirigido por el técnico español Javier Rabanal había ganado el partido de ida por 1-0 y en este encuentro de vuelta disputado en Riobamba cayó por 2-1, lo que hizo que la eliminatoria quedase igualada 2-2 en su resultado global y tuviese que definirse en los lanzamientos desde los once metros.

El defensa Jhonnier Chalá, al minuto 45; y el atacante Cristian Penilla, al 71; anotaron para el Mushuc Runa, mientras que Michael Hoyos salvó a Independiente de la eliminación con un gol en la última acción de juego que igualaba la serie y la llevaba a los penaltis.

Mientras Júnior Sornoza, Claudio Spinelli, Patrik Mercado y Richard Schunke anotaron desde los doce pasos para Independiente del Valle, Cristian Penilla y Bagner Delgado fueron los que acertaron, pues el remate del colombiano Stiven Tapiero lo atajó el portero Guido Villar y Luis Arce estrelló el balón contra el palo.

El defensa Chalá cerró el primer tiempo con su primer gol en la Sudamericana, al anotar con un preciso remate de cabeza al costado derecho del portero Villar, tras asistencia de Vergés, que valió para empatar la serie.

Las interrupciones en el desarrollo del juego fueron permanente durante el segundo tiempo, frenando la propuesta de juego, de manera especial, del cuadro Negriazul, como también le dicen al Independiente del Valle.

Ángel Gracia efectuó un saque lateral en forma rápida para el atacante Penilla, que sorprendió a los defensas y con remate rasante batió a Villar para poner al Ponchito por delante en la eliminatoria.

Cuando Mushuc Runa estaba cerca de cantar victoria y celebrar un histórico pase a cuartos de final, Hoyos se repuso y en la última acción del partido logró el empate con un cabezazo salvador y heroico para Independiente del Valle.

- Ficha técnica de Mushuc Runa vs Independiente del Valle, por Copa Sudamericana:

2. Mushuc Runa: Rodrigo Formento; Kevin Peralta, Dennis Quintero, Bryan Bentaberry, Jhonnier Chalá; Ángel Gracia (m.91, Glendys Mina), Nicolás Dávila (m.46, Luis Arce), Steven Tapiero, Carlos Orejuela (m.80, Robert Burbano); Joaquín Vergés (m.46, Cristian Penilla) y Jonathan Dos Santos (m.94, Bagner Delgado).

Entrenador: Paúl Vélez.

1. Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández (m.91, Yandri Vázquez), Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz (m.73, Michael Hoyos); Jordy Alcívar, Juan Cazares (m.73, Júnior Sornoza), Darwin Guagua (m.73, Patrik Mercado); Aron Rodríguez, Renato Ibarra (m.81, Thiago Santamaría) y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Goles: 1-0, m.45: Jhonnier Chalá. 2-0, m.71: Cristian Penilla y 2-1, m.98: Michael Hoyos.

Penaltis: 1-0, Cristian Penilla (gol). 1-1, Júnior Sornoza (gol). 1-1, Stiven Tapiero (ataja Villar). 1-2, Claudio Spinelli (gol). 1-2, Luis Arce (falla). 1-3, Patrik Mercado. (gol). 2-3, Bagner Delgado (gol). 2-4, Richard Schunke (gol).

Árbitra: Edina Alves, de Brasil, amonestó a Carabajal, Chalá, Tapiero, Gracia, Quintero, Arce, Formento, Dos Santos y Hoyos.

Incidencias: partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el estadio Olímpico Atahualpa.