A Liverpool se le enredó el reemplazo de Luis Díaz: "No se han dado las condiciones para una venta"

El Newcastle United ha respondido al delantero sueco Alexander Isak, que habló de "relación rota" y de "promesas incumplidas" y aseguró que está decepcionado con el comunicado del jugador y que no se han dado las condiciones necesarias para una venta.

Isak, a través de sus redes sociales, comunicó su intención de marcharse del Newcastle este verano, aludiendo a promesas rotas por parte del club. El sueco está en la mira del Liverpool, que busca suplir la ausencia de Luis Díaz, que fue vendido al Bayern Múnich a cambio de 75 millones de euros.

Como respuesta a esto, el Newcastle publicó otro comunicado explicando la situación desde su punto de vista.

"Somos muy claros en que Alex está bajo contrato y que no se hizo ningún acuerdo para que se marchara del Newcastle United este verano. Queremos mantener a los mejores jugadores, pero también entendemos que ellos tienen sus propios deseos y escuchamos sus intenciones", dijo el Newcastle.

Alexander Isak es una de las figuras del Newcastle. George Wood/Getty Images

"Como hemos explicado a Alex y a sus representantes, siempre tomamos en consideración los mejores intereses para el club, el equipo y nuestros aficionados en todas nuestras decisiones y hemos sido muy claros con que las condiciones para una venta en este verano no se han dado. No prevemos que esas condiciones se vayan a dar".

La intención de Isak es marcharse al Liverpool antes de que cierre el mercado de fichajes, pero el Newcastle valora al sueco en 150 millones de libras y los 'Reds', en su primera y única oferta, solo llegaron hasta 110 millones.

"He estado en silencio durante mucho tiempo mientras otros hablaban. Este silencio ha permitido a la gente empujar la propia versión de lo ocurrido, aunque ellos saben que no refleja lo que realmente se ha dicho y acordado en privado", dijo el exjugador de la Real Sociedad en sus redes sociales.

"La realidad es que se hicieron promesas y el club ha sabido mi posición desde hace mucho tiempo. Actuar ahora como si estos problemas fueran nuevos es mentir. Cuando se rompen promesas, la confianza se rompe y la relación no puede continuar. Eso es lo correcto para mí ahora y por eso un cambio es lo mejor para todos, no solo para mí"