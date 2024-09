Arturo Vidal no para de lanzarle 'dardos' a Ricardo Gareca, por el mal momento de Chile

Luego de las dos dolorosas derrotas de Chileen la doble jornada de Eliminatoria sudamericana del mes de septiembre, Arturo Vidal criticó fuertemente la dirigencia del argentino Ricardo 'el Tigre' Gareca, y la no convocatoria de diferentes jugadores. Pidió el regreso de un bicampeón de América, en una de sus ya reconocidas transmisiones en vivo.

Chile cayó por goleada frente a Argentina en la séptima fecha de Eliminatoria, con un contundente 3-0, y luego sufrió la dolora derrota 2-1 frente a Bolivia en condición de local, por la octava jornada, y finalizó la fecha FIFA sin sumar ni un punto.

No es la primera vez que Arturo Vidal opina y critica fuertemente el trabajo de Ricardo Gareca, pues luego del contundente 3-0 vivido en el estadio Monumental de Argentina, 'el King' arremetió diciendo: "¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino" afirmó el experimentado jugador del Colo Colo de Chile.

Ahora, luego de la tildada para muchos 'penosa' derrota de local contra Bolivia, que no ganaba de visita en Chile desde hace más de 30 años, Vidal volvió a juzgar lo hecho por el director técnico de 'la roja', asegurando que faltaba categoría en el equipo, y que jugadores como su excompañero, Gary Medel debían regresar a la selección a dar una mano.

"Gary, tiene que estar en la selección. Es un 'weón' que te va a leonar a todos los cabros. Los muchachos necesitan apoyo y consejos después de la derrota con Argentina. Fue fuerte, no cualquiera se levanta". afirmó el histórico '8' de Chile.

Gary Medel, futbolista de Chile - Foto: AFP AFP

De igual manera, Vidal aseguró no comprender la manera en la que Gareca dirige la selección chilena, y que pese a respetarlo por ser el director técnico, si la decisión fuera de él, "nunca lo hubiese cambiado a Berizzo", que supo ser entrenador de la selección de Chile hasta el pasado mes de noviembre del año pasado, luego de caer 3-1 frente a Uruguay y empatar sin goles con Paraguay, por Eliminatorias Sudamericanas.

Con respecto al mismo tema, Arturo Vidal aseguró que la salida del exentrenador Eduardo Berizzo fue más que todo por presión mediática, diciendo: "Como Berizzo no pescaba a la prensa y no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar. Se le fue toda la prensa encima”

Cabe recordar que aunque Vidal hizo parte del listado preliminar para la Copa América de este mismo año, finalmente 'el tigre' Gareca optaría por no convocar a Vidal, que rápidamente se quejó de esa decisión, comenzando una serie de declaraciones que cada vez lo alejan más de una posible convocatoria.

"Yo estoy en el mejor equipo de Chile, uno de los 16 mejores de Sudamérica. Me da rabia no poder estar. Queda la espina, pero así es el fútbol”, fueron las palabras de Vidal tras no ser convocado para la Copa América que terminaría ganando Argentina, y en la que se vería un rendimiento muy bajo por parte de Chile.

Ricardo Gareca en la Copa América, como director técnico de Chile. Foto: AFP.