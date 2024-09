Luisa Agudelo, de querer ser delantera y sufrir 'bullying' a ser figura de Selección Colombia

Para nadie es un secreto que uno de los grandes íconos de la Selección Colombia femenina Sub-20, la cual actualmente se encuentra jugando la Copa del Mundo de la categoría, es Luisa Agudelo.

Desde que la caleña se hizo con el arco, ha mostrado un nivel superior, un potencial importante y una determinación para hacerse cargo de una de las posicionas más importantes de la 'Tricolor'.

Y es que lo que muestra actualmente, no es casualidad y precisamente, en esta ocasión, en Gol Caracol, contactamos con Juan José Yepes, el primer formador de Luisa en el club Balón de Oro, en donde inicio su camino dentro del deporte, quien nos contó varias incidencias sobre la actual guardameta del Deportivo Cali, cómo llegó hasta donde está e incluso cómo fue que se enamoró de los guantes, pues en un principio, su deseo era marcar goles.

"Ella tenía 7 años cuando llegó a Balón de Oro. Llegó como la única niña en un grupo de 18 niños. Desde el principio, le pregunté en qué posición quería jugar, y me dijo: 'Profe, delantera'. Entonces, la puse arriba, ya que a esa edad se trata de darles gusto a los niños. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que no tenía la técnica ni la habilidad para jugar en la posición de ataque", explicó.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Femenina Sub-17 Federación Colombiana de Fútbol

"Comenzamos a retrasarla un poco, la pusimos en el mediocampo, pero tampoco tenía la calidad necesaria para repartir el juego y pasar el balón hacia adelante. Entonces, la pusimos en la defensa, y aunque era valiente y muy fuerte, su fuerza la llevaba a cometer muchos penales, ya que era bastante brusca", sumó a su explicación l 'profe' Juan José.

Finalmente, con ayuda de su padre, terminó convenciéndola de hacerse cargo del arco del equipo. "Llegó un momento en el que mi papá, que me acompañaba a los partidos de la liga vallecaucana, torneos de la OTI y Univalle, me sugirió: 'Juan, ¿y si la ponemos en el arco a ver qué pasa?'. Decidimos intentarlo, ya que solo teníamos un arquero, y si se enfermaba o no quería tapar, nos quedábamos sin portero", de esta manera empezó a crearse el actual ícono de la Selección Colombia.

No obstante: "Convencer a Luisa no fue fácil, fue como un negocio: le decíamos que nos ayudara en el arco un tiempo, y el otro tiempo la pondríamos como delantera. Así comenzamos".

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Sub-17 y figura para el Sudamericano en Asunción (Paraguay) Getty Images

Sin embargo, esto no fue tarea fácil, pues, incluso, Luisa estuvo cerca de retirarse del fútbol,más que todo por un tema de bullying. "Cuando empezamos a jugar en la liga vallecaucana, hubo otro punto de quiebre. A Luisa comenzaron a hacerle mucho bullying por ser la única niña en el grupo. Jugaba solo con niños, y eso, aunque la hizo más fuerte, también la afectó", contó.

"La mamá me llamó para decirme que la niña no quería volver por el tema del bullying. Tomé el consejo del profe Iván Arroyo, quien me dijo que no podíamos dejarla ir, por dos razones: primero, era la arquera titular, y segundo, porque todos los niños estaban pagando su mensualidad, y no podíamos perder esa oportunidad económica. Comenzó entonces un proceso de convencimiento para que Luisa volviera al club. Logré que regresara, y empecé a respaldarla para que sus compañeros la respetaran", con rigor empezó su formación Luisa Agudelo.

Y es que, desde el momento en que su entrenador se dio cuenta de este particular episodio, tomó cartas en el asunto para respaldarla. "Cuando llegó al club, lo primero que tuve que hacer fue respetarla en medio de tantos niños. La defendimos a capa y espada porque, siendo la única niña, no la querían dejar jugar. La protegimos mucho y le dimos confianza. En ese momento, ella era la capitana de los niños, lo cual era muy lindo. Balón de Oro era el único equipo con una niña, y ella tenía ese rol de capitanía y liderazgo".

"Poco a poco, Luisa se fue soltando en el arco, y empezamos a ganar cosas importantes. Sus atajadas, e incluso goles de arco a arco, comenzaron a llamar la atención. En la selección Valle, también demostró su capacidad con goles de arco a arco, y ahí me di cuenta de que esta niña podía llegar muy lejos", contó el profe Juan José.

El resto, ya es historia, pues ahora Luisa Agudelo brilla con la 'Tricolor' puesta y precisamente ahora se prepara para seguir dando alegrías en el arco del combinado patrio, en esta ocasión, en el Mundial femenino Sub-20.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia, en acción de juego del Mundial femenino Sub-20 Getty Images

Más declaraciones de Juan José Yepes, en charla con Gol Caracol, sobre Luisa Agudelo

¿Cómo tomó la primera convocatoria de Luisa Agudelo a Selección Colombia?

"La convocatoria de Luisa Agudelo a la selección Colombia fue algo que nunca imaginé. Para mí, es un sueño hecho realidad. Ella tiene un carácter y una personalidad que la hacen líder, aunque no sabía que podría llegar a conseguir tantas cosas. Que llegue a la selección Colombia es algo increíble".

¿Qué tiene Luisa Agudelo de diferente a las demás jugadoras?

"Luisa tiene una personalidad avasalladora y un espíritu competitivo. Es muy retadora. Cuando era pequeña y entrenaba con nosotros, me decía: "Profe, ya entreno con los niños, pero me está quedando corto". En los entrenamientos personalizados, la exigencia era mayor, y creo que esa disciplina, actitud y carácter, sumados al apoyo de su familia y el entorno deportivo, la han hecho crecer".

¿Cómo vivió el más reciente título del Deportivo Cali femenino, en donde Luisa Agudelo fue figura?

"Hay dos momentos en los que no pude evitar llorar con Luisa: uno fue cuando tapó el penalti contra Nigeria, que nos llevó a la final, y el otro fue cuando ganó el reciente título con el Deportivo Cali. Verla ponerse la medalla y pensar que nosotros también tuvimos algo que ver con ese título es algo muy emocionante".

Luisa Agudelo y Juan José Yepes, con el título del Deportivo Cali Foto: Archivo Personal

Una anécdota de Juan José Yepes con Luisa Agudelo...

"Recuerdo un partido en la liga vallecaucana de fútbol, la última fecha para entrar a los octagonales. El partido iba 0-0 contra un rival muy duro, el Barcelona. Ya casi se acababa el partido cuando Luisa tomó el balón, lo sacó desde su área, le picó al arquero y lo colgó. Con ese gol, clasificamos a la siguiente ronda. A partir de ahí, Luisa fue respetada por todos los niños y acudientes del club. Fue un gol impresionante, y eso ocurrió en la sede de La Troja".

¿Cuál es su concepto de Linda Caicedo, también con paso por el Deportivo Cali?

"Linda Caicedo es como el juego bonito que ha perdido Brasil. Tiene una calidad increíble para transportar el balón y una facilidad para eludir rivales. Ella ve el fútbol de una manera que lo hace parecer fácil, aunque sabemos que no lo es. Cuando la veo, noto que tiene movimientos muy parecidos a los de Ronaldinho".