Así fue el gol de Ferran Torres en España vs Argentina, final del Mundial 2026; se consagró

España rompió el cero en el marcador en la final del Mundial 2026, al minuto 106, de la mano de Ferran Torres, quien definió de gran manera dentro del área para vencer al arquero argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

Tras una buena jugada colectiva, Nico Williams le dejó servida la pelota al delantero del Barcelona, de cabeza, para que luego rematara con potencia y venciera el pórtico de la albiceleste, en el duelo en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Acá el gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026: