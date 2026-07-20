Pasó el Mundial 2026 y Luis Díaz y Daniel Muñoz están más unidos que nunca

Con el Mundial 2026 ya finalizado, los futbolistas están en algunos días de descanso antes de comenzar la temporada a nivel de clubes, como en el caso de los colombianos Luis Díaz y Daniel Muñoz, quienes más allá de las canchas comparten una gran amistad y así lo dejaron ver en las últimas horas en redes sociales.

La esposa de 'Lucho', Geraldine Ponce, publicó unas fotos del bautizo y la celebración del mismo, y además de la familia de ambos, se pudo ver que el lateral derecho del Crystal Palace fue elegido como el padrino de Fernando, el tercer hijo del guajiro y 'Gera'.

Desde hace varios años, Díaz y Muñoz han forjado una gran amistad más allá de lo que comparten en la Selección Colombia, y casi siempre en las vacaciones están juntos, junto a sus allegados, y compartiendo en diferentes partes del mundo y escenarios familiares.

Lo cierto es que ambos, además, son dos de las figuras de la 'tricolor', titular indiscutibles del técnico Néstor Lorenzo, y el antioqueño hasta fue el goleador del combinado nacional en el Mundial 2026, con dos goles frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo. Por su lado, el nacido en Barrancas, le anotó solamente a los asiáticos.



Por el momento, se espera de Luis Díaz y Daniel Muñoz disfruten de unos días más de vacaciones, antes de ponerse a las órdenes del Bayern Múnich y Crystal Palace, respectivamente. De hecho, los bávaros ya comenzaron pre temporada este lunes 20 de julio, pero aún sin ninguno de los jugadores que participaron en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.