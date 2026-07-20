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Gol Caracol  / Se filtró reclamo de Otamendi a Rodri tras final del Mundial; “estuviste llorando toda la semana”

Se filtró reclamo de Otamendi a Rodri tras final del Mundial; “estuviste llorando toda la semana”

El defensor de Argentina se acercó al mediocampista de España luego del 1-0 en el estadio de Nueva Jersey, y le hizo saber algunas declaraciones que no cayeron bien en el plantel de la albiceleste.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Nicolás Otamendi Argentina
Nicolás Otamendi se lamenta en final con Argentina - Foto:
AFP

Pasan las horas de la victoria 1-0 de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, y con eso se conocen más reacciones, discusiones, festejos y más de lo que fue el triunfo de los europeos en el certamen orbital de la FIFA. Esta vez se centra en el reclamo que hubo por parte de Nicolás Otamendi a Rodri.

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Con los ánimos a tope, y con el pitazo final del árbitro Slavko Vincic, el defensor central sudamericano se acercó al mediocampista europeo para hacerle saber que hubo molestia en la interna del combinado albiceleste por unas declaraciones suyas, y de otro compañero.

"Estuviste llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos, eso no se hace. Estuviste llorando por los árbitros, amigo", se escucha que le dice Otamendi a Rodri, quien de forma respetuosa lo escuchó, pero se mostró sorprendido por la queja.

De hecho, el español le dice "te tengo respeto", pero el argentino siguió con su molestia y le volvió a reiterar que "pero vos no tienes que hablar antes, ¿sabes?".

A pesar de eso, Rodri, capitán y Balón de Oro del Mundial 2026, siguió mostrándose confundido ante el reclamo de Otamendi, y el video, ya viral en redes sociales, cierra con un "¿qué he dicho?" por parte del jugador del registro del Manchester City.

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