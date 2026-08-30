Así quedó la tabla de posiciones en la Premier League, finalizada la segunda jornada

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez debutó con el Chelsea con un triunfo ante el Brighton (4-3), este domingo en una 2ª jornada de la Premier League donde Bruno Fernandes firmó un triplete para el Manchester United ante el Ipswich (5-2).

Apenas unas horas después de que se hiciera oficial este domingo el fichaje del internacional albiceleste procedente del Aston Villa, Xabi Alonso decidió colocarle ya bajo los palos del Chelsea en el primer partido de la temporada en Stamford Bridge.

El inicio del partido fue fulgurante para el equipo del sur de Londres, que se distanció pronto con los tantos del belga Romeo Lavia (4'), del portugués Pedro Neto (14') y del brasileño João Pedro (32').

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Pero después de ese arranque en tromba, resucitaron los viejos demonios de los Blues, especialmente los referentes a la vulnerabilidad de su defensa: el Chelsea es incapaz de terminar con su arco imbatido en Premier League desde mediados de enero.



Emiliano Martínez recibió tres goles, pero no se le puede considerar culpable de ellos e incluso hizo un gran partido, mostrándose seguro en el juego por alto, preciso con el pie y con liderazgo ya para dirigir a sus nuevos compañeros.

"Una victoria es una victoria. Sé que no hicimos un partido perfecto, pero hemos ganado y es lo que teníamos que hacer. Nos quedan 36 partidos todavía por delante (en la Premier League) y es mejor ir pensando semana a semana", declaró el "Dibu" a la televisión Sky Sports.

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"He pasado unos años increíbles en el Aston Villa. Venir aquí supone un reto para mí: intentar ganar la Premier League", sentenció.

Xabi Alonso estimó por su parte que su llegada es una garantía para el equipo.

"Es un campeón del mundo, de 34 años (que cumplirá el miércoles) y mucha experiencia. Hablé ayer con él del partido y se sentía preparado. No tengo que decirle nada yo para que rinda bien", señaló el entrenador vasco.

- Lesión de Caicedo -

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El primer gol que recibió fue una volea del marfileño Malick Yalcouyé en el 35' y el segundo fue en un centro del alemán Pascal Gross que desvió João Pedro, lo que le pilló a contrapié al guardameta argentino y terminó en un gol en contra del jugador brasileño (63').

El nerviosismo se instalaba en el Chelsea y Cole Palmer dio un respiro al equipo al firmar el 4-2 provisional en el 74'.

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Gross acortó la desventaja del Brighton con un gol de cabeza en el 90+6', pero ya sin tiempo para que las Gaviotas buscaran el empate.

La mala noticia de la tarde para el campeón del Mundial de Clubes del año pasado fue el cambio por lesión del ecuatoriano Moisés Caicedo (81'), menos de un cuarto de hora después de su entrada en el césped.

El Chelsea, apenas décimo en la última Premier League y ausente este curso de las competiciones europeas, suma un pleno de 6 puntos, igualando con el Manchester City -líder por una mejor diferencia de goles- y el Hull City.

El Arsenal, defensor del título y que también ganó en la primera jornada, visita el lunes al Aston Villa en el partido estelar de esta segunda fecha.

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- Remontada en Old Trafford -

En los otros partidos del domingo, el Manchester United, tercero de la última Premier League, se repuso de la derrota inicial en Hull con un triunfo 5-2 en su templo de Old Trafford ante el modesto Ipswich, que se adelantó en el 29' gracias a Leif Davis.

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La amenaza de naufragio fue sofocada por el capitán portugués Bruno Fernandes, héroe del partido con un triplete (40', 61' de penal, 68') y una asistencia para el gol final del francés Bryan Mbeumo en el 82', a lo que se sumó un tanto contra de Jacob Greaves (56') para completar la manita.

Con todo decidido, el Ipswich maquilló su derrota con un gol en el descuento de Chuba Akpom (90+2').

"Marcar goles es la mejor sensación del fútbol. Lograr un triplete en casa es algo increíble, estoy muy orgulloso", declaró Fernandes a Sky Sports.

También reaccionó después de caer en la primera fecha el Sunderland, que con un gol del mundialista haitiano Wilson Isidor (75') ganó 1-0 en casa al Fulham, que suma dos derrotas, mientras que Leeds y Brentford empataron 1-1.

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Así va la tabla de posiciones de la Premier League, tras la fecha 2:

