Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Carrera Allianz 15K destinará parte de sus inscripciones a damnificados por el terremoto

Carrera Allianz 15K destinará parte de sus inscripciones a damnificados por el terremoto

El próximo domingo 18 de octubre, más de 10.000 personas contribuirán un granito de arena en la reconstrucción de Colombia, con la participación en Allianz 15k.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Habla mujer que atendió a atleta que murió en Allianz 15k de Bogotà 2025.jpg
La carrera Allianz 15k reunió a 10.000 participantes en Bogotá.
Foto: Prensa Correcaminos.

La Carrera Allianz 15K Bogotá realizará su decimosexta edición el próximo domingo 18 de octubre con una iniciativa destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que impactó al país el pasado 10 de agosto.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La competencia contará con la participación de 10.000 corredores, quienes partirán desde el Parque Predio Country Comodoro y tendrán como punto de llegada el Parque Simón Bolívar, en un recorrido por algunos de los sectores más representativos de Bogotá.

Últimas noticias

David Alonso, piloto colombiano.
Más Deportes

David Alonso, podio en el GP de Aragón; mantuvo el sexto lugar en la clasificación de Moto2

Max Verstappen, piloto neerlandés.
Más Deportes

VIDEO; así fue el accidente de Max Verstappen en el GP de Países Bajos, en la Fórmula 1

Como parte de la iniciativa de esta edición, el 10 % del valor de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo. Este aporte representará cerca de $153 millones, mientras que la compañía aportará una suma equivalente, para alcanzar una contribución total de $306 millones.

Publicidad

“En un momento como el que vive Colombia, la confianza se demuestra con acciones concretas. Por eso, esta edición de la Carrera Allianz 15K Bogotá busca convertir cada inscripción y cada paso en una oportunidad para acompañar a las familias y comunidades afectadas por el sismo. Porque proteger también significa estar ahí cuando más se necesita y ayudar a las personas a volver a ponerse de pie y seguir adelante”, aseguró Juan Francisco Sierra, CEO de Allianz Colombia.

Acción de la carrera Allianz 15K 2024.
Acción de la carrera Allianz 15K 2024.
Cortesía

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Inclusión y competencia

La carrera también contará nuevamente con la categoría Para atletas, en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano. La competencia tendrá, además, las categorías Abierta, para hombres y mujeres, y Grupal.

Publicidad

La organización anunció una bolsa de premios de $100 millones, con $10 millones para el primer lugar, $6 millones para el segundo y $4 millones para el tercero, además de reconocimientos para grupos y clubes deportivos.

La Carrera Allianz 15K Bogotá se realiza desde 2010 y reúne cada año a corredores aficionados, atletas élite y Para atletas. Para esta edición, los organizadores esperan completar el cupo de 10.000 participantes.

Las inscripciones se encuentran disponibles en www.allianz-carrera15k.com, con un valor de $170.000 para la inscripción individual y de $165.000 por persona para equipos de mínimo 10 participantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad