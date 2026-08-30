Carrera Allianz 15K destinará parte de sus inscripciones a damnificados por el terremoto

La Carrera Allianz 15K Bogotá realizará su decimosexta edición el próximo domingo 18 de octubre con una iniciativa destinada a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto que impactó al país el pasado 10 de agosto.

La competencia contará con la participación de 10.000 corredores, quienes partirán desde el Parque Predio Country Comodoro y tendrán como punto de llegada el Parque Simón Bolívar, en un recorrido por algunos de los sectores más representativos de Bogotá.

Como parte de la iniciativa de esta edición, el 10 % del valor de cada inscripción será destinado a la Fundación Allianz Colombia para apoyar a las comunidades afectadas por el sismo. Este aporte representará cerca de $153 millones, mientras que la compañía aportará una suma equivalente, para alcanzar una contribución total de $306 millones.

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“En un momento como el que vive Colombia, la confianza se demuestra con acciones concretas. Por eso, esta edición de la Carrera Allianz 15K Bogotá busca convertir cada inscripción y cada paso en una oportunidad para acompañar a las familias y comunidades afectadas por el sismo. Porque proteger también significa estar ahí cuando más se necesita y ayudar a las personas a volver a ponerse de pie y seguir adelante”, aseguró Juan Francisco Sierra, CEO de Allianz Colombia.



Acción de la carrera Allianz 15K 2024. Cortesía

Inclusión y competencia

La carrera también contará nuevamente con la categoría Para atletas, en alianza con el Comité Paralímpico Colombiano. La competencia tendrá, además, las categorías Abierta, para hombres y mujeres, y Grupal.

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La organización anunció una bolsa de premios de $100 millones, con $10 millones para el primer lugar, $6 millones para el segundo y $4 millones para el tercero, además de reconocimientos para grupos y clubes deportivos.

La Carrera Allianz 15K Bogotá se realiza desde 2010 y reúne cada año a corredores aficionados, atletas élite y Para atletas. Para esta edición, los organizadores esperan completar el cupo de 10.000 participantes.

Las inscripciones se encuentran disponibles en www.allianz-carrera15k.com, con un valor de $170.000 para la inscripción individual y de $165.000 por persona para equipos de mínimo 10 participantes.