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Gol Caracol  / Más Deportes  / David Alonso, podio en el GP de Aragón; mantuvo el sexto lugar en la clasificación de Moto2

David Alonso, podio en el GP de Aragón; mantuvo el sexto lugar en la clasificación de Moto2

Este domingo, el piloto colombiano David Alonso culminó tercero en el circuito Motorland y sigue luchando por mejorar posiciones en el Moto2. Acá todos los detalles de la carrera.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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David Alonso, piloto colombiano.
David Alonso, piloto colombiano.
Aspar Team.

El español Alonso López (Kalex) ha regresado a la competición tras recuperarse de su lesión con una victoria incontestable en el Gran Premio de Aragón de Moto2, disputado este domingo en el circuito Motorland de Alcañiz.

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López dominó la prueba de Moto2 desde la primera hasta la última vuelta, con su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro) como el más directo oponente en las diecinueve vueltas a que estaba programada la carrera, aunque este tuvo que defender la posición con uñas y dientes en la última vuelta de los ataques del hispano-colombiano David Alonso(Kalex).

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Pero Alonso López (Kalex), autor de la 'pole position' no falló en la salida, que hizo como una exhalación para negociar en primera posición la comprometida curva de final de recta por delante de Izan Guevara (Boscoscuro), Daniel Holgado (Kalex) y Manuel González (Kalex).

Por detrás de ellos, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que había recuperado una posición para ser quinto, no dudó a la hora de superar al líder del campeonato, 'Manugas' González, que le dejó hacer aunque sin perder la estela de su moto.

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López supo aguantar la presión de sus rivales para protagonizar incluso la vuelta rápida de carrera (1:50.246) en el quinto giro, mientras 'Manugas' González pasaba por problemas y no era capaz de soportar el ritmo de cuarteto de cabeza, que poco a poco se iba distanciando del resto de rivales, siempre con el madrileño marcando el ritmo.

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Izan Guevara, segundo en la clasificación del Mundial, fue el único que dio muestras de aguantar el ritmo de Alonso López, aunque a cierta distancia, cuando en la séptima vuelta tomaba el camino de talleres con problemas técnicos el checo Filip Salac (Kalex), vencedor en Silverstone.

La carrera entró en esos instantes en unos momentos de equilibrio en los que casi todos los pilotos intentaron consolidar sus posiciones, con el español Iván Ortolá (Kalex) como el nuevo protagonista con una nueva vuelta rápida de carrera dentro del grupo perseguidor de la cabeza formado por hasta siete pilotos y en el que también estaban el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) o el australiano Senna Agius (Kalex), entre otros.

David Alonso, piloto colombiano de Moto2.
David Alonso, piloto colombiano de Moto2.
Aspar Team.

Siempre con Alonso López en cabeza, Izan Guevara se mantuvo a seis décimas de segundo del líder, perseguido por Collin Veijer y Daniel Holgado, y algo más atrás ese septeto de pilotos en el que dio la impresión de que quien más sufría era 'Manugas' González.

David Alonso fue recuperando posiciones en ese grupo hasta alcanzar y superar a su propio compañero de equipo Daniel Holgado en la undécima vuelta, mientras González se defendía como podía de los ataques de Ortolá en las últimas posiciones de ese septeto.

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El liderato de Alonso López, ya en el último tercio de la carrera, parecía incontestable, con más de siete décimas de segundo sobre Guevara y con más de un segundo sobre el tercero clasificado, Collin Veijer, que acabó por los suelos poco después, en la curva cuatro.

Instantes más tarde también tomó el camino de talleres el español Ángel Piqueras (Kalex), con problemas técnicos.

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El líder del Mundial se las tuvo firmes con Holgado por la sexta posición, que alcanzó a dos vueltas del final, aunque ya con escasas posibilidades de mejorar alguna posición más, mientras que Alonso López tuvo a raya en todo momento a Izan Guevara, que acabó peleándose con David Alonso por la segunda posición.

Ganó sin ningún problema Alonso López, mientras Izan Guevara y David Alonso protagonizaron una última vuelta brutal, con constantes adelantamientos al milímetro entre ambos, para acabar ganando la partida el mallorquín por apenas 81 milésimas de segundo.

La cuarta plaza fue para Senna Agius, por delante de Iván Ortolá, Manuel González, Daniel Holgado, Deniz Öncü, Alex Escrig y Adrián Huertas, que completaron las diez primeras posiciones.

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