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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero, en Medellín vs. Llaneros, por la Liga BetPlay II-2026

Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero, en Medellín vs. Llaneros, por la Liga BetPlay II-2026

El colombiano puso un pase como con la 'mano', que dejó frente a al arco a John Montaño, para definir de gran manera y sentenciar el 2-0 parcial del juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Juan Fernando Quintero debutó en derrota del Medellín contra Cúcuta Deportivo.
Juan Fernando Quintero debutó en derrota del Medellín contra Cúcuta Deportivo.
Foto: Colprensa

Este sábado 30 de agosto, Independiente Medellín recibió a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Y Juan Fernando Quintero fue uno de los nombres más importantes, siendo protagonista en destacada jugada que terminó en el segundo gol.

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El antioqueño filtró un pase largo, dejándole la pelota servida a John Montaño, quien colgó al arquero, definiendo de gran manera la acción ofensiva.

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