Vea la asistencia de Juan Fernando Quintero, en Medellín vs. Llaneros, por la Liga BetPlay II-2026

Este sábado 30 de agosto, Independiente Medellín recibió a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot, por el duelo correspondiente a la octava jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Y Juan Fernando Quintero fue uno de los nombres más importantes, siendo protagonista en destacada jugada que terminó en el segundo gol.

El antioqueño filtró un pase largo, dejándole la pelota servida a John Montaño, quien colgó al arquero, definiendo de gran manera la acción ofensiva.

🔵🔴⚽¡Golazo ‘Poderoso’! Espectacular asistencia de Juan Fernando Quintero y mejor definición de John Montano para marca el 2-0 de Medellín sobre Llaneros.



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