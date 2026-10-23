Así se jugarán los cuartos de final en la Copa Libertadores femenina; Cali y Santa Fe, atentas

El Deportivo Cali y los paraguayos Libertad y Olimpia consiguieron este jueves su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina de 2026, en una jornada en la que Cruzeiro, ya clasificado, y Liga de Quito aplastaron a sus rivales.

La ronda eliminatoria de los mejores ocho equipos comenzará este sábado con cuatro duelos que enfrentarán a tres clubes de Brasil, dos de Colombia, dos de Paraguay y uno de Ecuador, donde se juega el torneo.

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Corinthians, vigente campeón, se medirá con el local Independiente del Valle, mientras Palmeiras se cruzará con Independiente Santa Fe de Colombia.

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El debutante Cruzeiro enfrentará a Libertad y Deportivo Cali, subcampeón el año pasado, buscará un nuevo pase semifinales ante Olimpia.



Este jueves Cruzeiro se clasificó primero del Grupo C con puntaje perfecto producto de tres victorias.

Las brasileñas golearon 3-0 al Olimpia, que pese a la derrota logró treparse la siguiente ronda.

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El equipo de Belo Horizonte irá a cuartos de final con los dos colosos brasileños, Palmeiras y Corinthians, una muestra del poderío del país en el fútbol de mujeres.

Cruzeiro se impuso a las paraguayas con anotaciones de Giselli (23'), Marília Furiel (47') y Rafa Levis (71').

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Ya sin opciones de clasificar, Liga de Quito lavó su honor al pulverizar a Bolívar de Bolivia 6-0, en un duelo que incluyó un triplete de Milagro Barahona (7', 13' y 50') y tantos de Tamara Angulo (11'), Cecil Aldana (47') y Carina Caicedo (69').

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- Un cruce "muy fuerte" -

Más temprano, Deportivo Cali y Libertad sellaron su boleto a los cuartos de final al eliminar en el Grupo D a Universidad de Chile y Nacional de Uurguay.

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En un partido que se robó el aliento de una reducida afición en el estadio Banco de Guayaquil, a las afueras de Quito, las caleñas lograron sostener un resultado favorable ante Universidad de Chile y firmar la clasificación.

Con anotaciones de María Morales en el minuto 7', de Ingrid Guerra en el 18' y de Maru Morales en el 36', el actual campeón del fútbol colombiano consiguió pasar como primero del Grupo D con 7 puntos.

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"Sabemos que somos un equipo muy competitivo y este es un cruce que va a ser muy fuerte porque claramente los equipos que clasifican son los mejores", dijo al final del encuentro María Morales, del Cali.

Al filo del primer tiempo, las aguerridas chilenas pusieron en apuros a las azucareras, que se habían relajado tras conseguir una virtual goleada.

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Sin embargo, un penal a favor de las Leonas les amargó la tarde a las Azucareras. En el 38' Daniela Zamora cambió la falta por gol.

Dos minutos después, en el 40', Fátima Acosta marcó el segundo tanto para la U.

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"Vamos a prepararnos de la mejor manera para estar a la altura" de la nueva ronda agregó Morales.

En el estadio Rodrigo Paz, Libertad igualó 2-2 con Nacional y se clasificó como segundo del grupo, con 5 puntos, dos menos que Deportivo Cali.

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El encuentro fue suspendido por más de una hora debido a una tormenta eléctrica en la capital ecuatoriana.

Por Libertad anotaron Liz Peña en el 14' y Naomi de León en el 28'. Las uruguayas regresaron de las duchas envalentonadas y consiguieron igualar el marcador con tantos de Sinoxolo Cesane (67') y Agostina Marcora (77').

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La expulsión de Oriana Fontán en el 86' redujo las posibilidades de Nacional de revertir el resultado.

Así se jugarán los cuartos de final, en la Copa Libertadores femenina 2026:

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Sábado 24 de octubre

Santa Fe vs. Palmeiras

Corinthians vs. Independiente del Valle

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Domingo 25 de octubre

Deportivo Cali vs. Olimpia

Cruzeiro vs. Libertad