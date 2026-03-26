Así se vivió el triunfo de Bolivia contra Surinam, en el repechaje al Mundial 2026; ¡todo es fiesta!

Miles de hinchas bolivianos pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial.

La fiesta se desató tras el pitido final del partido jugado en el municipio mexicano de Guadalupe (Nuevo León).

La posibilidad de que la Verde acceda a un cupo en la próxima Copa del Mundo hizo que la afición boliviana reviva un sentimiento que no experimentaba desde la clasificación al Mundial de Estados Unidos'94.

Deportes | Bolivia desata la fiesta tras vencer a Surinam



La selección boliviana logró una emocionante victoria 2-1 ante Surinam y desató celebraciones en todo el país. Tras el pitazo final, jugadores e hinchas festejaron con euforia, mientras en ciudades como La Paz y El Alto… pic.twitter.com/FitBx1yi6s — EL POPULAR BOLIVIA (@popularbolivia) March 27, 2026

Las calles de las principales ciudades del país se llenaron de hinchas que vistieron la casaca verde y empuñaron la enseña patria rojo, amarillo y verde, en respaldo al equipo de Óscar Villegas, y que se reunieron en sus hogares, restaurantes y espacios públicos.



En La Paz, la Alcaldía habilitó un gran escenario en el centro de la ciudad con una pantalla gigante, donde antes del inicio del partido a las 18.00 horas (22.00 GMT), hubo música y danzas folclóricas, como el tinku y la morenada, junto a otras, que expresaron la unidad nacional.

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Freddy Flores, quien asistió con su pequeño hijo Santiago, dijo a EFE que vivir “después de tantos años” una sensación así llena a todos de “alegría, entusiasmo, unión y patriotismo”.

La gran concentración de hinchas tomó forma cuando una banda de músicos entonó el himno nacional, para luego seguir la transmisión desde México.

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El primer tiempo estuvo marcado por el apoyo intenso y constantes gritos de “Bo-bo-bo, li-li-li, via-via-via” cuando la Verde atacaba, y aplausos cuando la defensa neutralizaba los avances rivales.

En la segunda mitad, el gol de Surinam enmudeció a todos; la tensión se apoderó de los espectadores y la preocupación se disipó cuando Moisés Paniagua igualó la cuenta.

El gol de penalti anotado por Miguel Terceros desató la euforia.

La tensión llegó al máximo cuando el árbitro añadió 10 minutos y Bolivia tuvo que replegarse para sostener el resultado tras la salida de Miguel Terceros y Ramiro Vaca, dos de sus principales figuras.

🇧🇴 #AHORA | Celebraciones en La Paz, Bolivia, por el pase del seleccionado de fútbol a la final del repechaje intercontinental mundialista. pic.twitter.com/5zHhiVGY8j — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 27, 2026

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El pitido final desató el festejo de la hinchada boliviana, que coreó el nombre de su país e hizo que desconocidos se abrazaran sin ocultar su felicidad.

Bolivia jugará el partido decisivo por la clasificación al Mundial 2026 el próximo martes a las frente a Irak.