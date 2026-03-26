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Gol Caracol  / Así se vivió el triunfo de Bolivia contra Surinam, en el repechaje al Mundial 2026; ¡todo es fiesta!

Así se vivió el triunfo de Bolivia contra Surinam, en el repechaje al Mundial 2026; ¡todo es fiesta!

Tras ganar por 2-1, este jueves, el conjunto sudamericano avanzó al partido final de este nuevo repechaje; dejándolos a una sola victoria para clasificar al certamen mundialista.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores de Bolivia festejando victoria frente a Surinam, en repechaje rumbo al Mundial 2026.
Jugadores de Bolivia festejando victoria frente a Surinam, en repechaje rumbo al Mundial 2026.
Foto: AFP.

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