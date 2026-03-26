Néstor Lorenzo y el fallo de Luis Javier Suárez; "a veces entran, a veces te quedas con las ganas"

"A veces entran y hacemos 6 goles, como hicimos en un partido, y a veces te quedas con las ganas. Pero lo importante es que se genere". Esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo, luego de la derrota 2-1 de la Selección Colombia frente a Croacia, cuando le indagaron por la opción increíble que falló Luis Javier Suárez, en el primer tiempo del duelo preparatorio rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

"El arquero sacó unas pelotas impresionantes", complementó el seleccionado de nuestro país en la rueda de prensa posterior al duelo celebrado en el estadio Camping World, de Orlando (EE.UU.).

Al argentino también le cuestionaron por la forma en que sus jugadores encararon el compromiso y sobre la utilidad de estos duelos, contra rivales de quilates en Europa. "Es la distancia justa de tiempo para hacer una prueba importante, en lo personal yo sacó conclusiones positivas y cosas por mejorar, hay varios detalles como la tenencia del balón, también las pelotas paradas del rival defenderlas mejor".

Lorenzo además complementó y defendió a su grupo de Colombia. Así manifestó que "también nosotros dijimos que enfrentar a dos rivales de los que llegaron a semifinales de los últimos dos mundiales era importante, es competir con los mejores y estoy contento con el trabajo realizado. Estuvimos a la altura, mas allá de no ganar el partido fue bastante parejo, y en algunas circunstancias creo que jugamos muy bien".



Tal y como es costumbre, a la Selección Colombia la acompañaron miles de hinchas, que vivieron con alma, vida y corazón el duelo contra los croatas. Eso lo valoró Néstor Lorenzo, quien afirmó que "estamos jugando muchas competencias acá en Estados Unidos, la organización, la logística es muy buena. El apoyo de los colombianos que viven acá es increíble, estamos y nos sentimos encantados de eso".

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Ahora, para el seleccionado colombiano lo que viene es recuperar al grupo y en corto tiempo, preparar lo que será el duelo del domingo 29 de marzo, frente a Francia, en un duelo que se verá en Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu. La transmisión comenzará desde la 1:30 p.m. y a las 2 de la tarde se moverá el balón.