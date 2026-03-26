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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y el fallo de Luis Javier Suárez; "a veces entran, a veces te quedas con las ganas"

Néstor Lorenzo y el fallo de Luis Javier Suárez; "a veces entran, a veces te quedas con las ganas"

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, entregó sus conceptos tras la derrota 2-1 frente a Croacia y de esa manera tocó temas importantes de sus dirigidos, en el fogueo rumbo al Mundial.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez Colombia vs Croacia
Luis Javier Suárez en partido Colombia vs Croacia - Foto:
AFP

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