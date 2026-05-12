Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Estos son los salarios de los jugadores colombianos en la MLS; James Rodríguez, lejos del top-3

Estos son los salarios de los jugadores colombianos en la MLS; James Rodríguez, lejos del top-3

La agremiación de futbolistas de la MLS dio a conocer el salario de los jugadores en la temporada 2026 y acá le contamos los detalles al respecto, en un escalafón que lidera James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
X de @MNUFC

La agremiación de jugadores profesionales de la MLS reveló recientemente los salarios de los futbolistas que militan en la temporada 2026 y entre ellos aparecen varios jugadores colombianos, con cifras llamativas y algunas sorpresas. Uno de los datos que más llamó la atención fue que James Rodríguez no figura entre los tres colombianos mejor pagados del campeonato estadounidense.

El jugador con el salario más alto entre los colombianos es Jeisson Palacios, defensor del Nashville, quien recibe 1.097.000 dólares al año. Detrás suyo aparecen José Caicedo, de Portland Timbers, con 1.075.000 dólares, y Steven Alzate, del Atlanta United, con 1.062.000 dólares. Hay que recordar que Caicedo tuvo un breve paso por Santa Fe y su carrera se desarrolló en el balompié mexicano, mismo caso de Alzate, quien se formó y edificó una trayectoria en el fútbol de Inglaterra.

  1. 'Cucho' Hernández festejando golazo con Real Betis, por la Liga de España.
    'Cucho' Hernández festejando golazo con Real Betis, por la Liga de España.
    Foto: Getty Images.
    Colombianos en el exterior

    El 'Chucho' Hernández anotó importante gol con Betis, en Liga, y marcó histórico hecho en el club

  2. La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
    La formación titular de Independiente Medellín frente a Juventud Las Piedras en el Atanasio.
    AFP
    Fútbol Colombiano

    Tensión en el Medellín, figuras denunciaron amenazas y temen por sus familias; "todo es falso"

  3. Florentino Pérez
    Florentino Pérez; presidente del Real Madrid
    AFP
    Gol Caracol

    Habló Florentino Pérez, tildó a Barcelona de corrupto y se armó tremenda polémica en España

Más abajo se encuentran futbolistas reconocidos como Yeimar Gómez, Santiago Moreno y Andrés Reyes, todos con salarios cercanos o superiores a los 850 mil dólares anuales. James Rodríguez, actualmente en Minnesota United, ocupa el puesto 13 del listado con un salario de 684.000 dólares.

La diferencia entre James y los líderes del ranking resulta llamativa debido al impacto mediático y la trayectoria internacional del volante cucuteño, quien ha pasado por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

Además, el listado evidencia la fuerte presencia colombiana en la MLS, con jugadores distribuidos en clubes como Portland Timbers, Orlando City, Minnesota United y New York Red Bull.

Jeisson Palacios, colombiano del Nashville.
Jeisson Palacios, colombiano del Nashville.
Chris Carter/Getty Images

Publicidad

Salario anuales de los jugadores colombianos en la MLS 2026

1. Jeisson Palacios - Nashville - 1.097.000 US
2. José Caicedo - Portland Timbers - 1.075.000 US
3. Steven Alzate - Atlanta United - 1.062.000 US
4. Yeimar Gómez - Seattle Sounders - 982.500 US
5. Santiago Moreno - Dallas FC - 938.387 US
6. Andrés Reyes - San Diego FC - 879.000 US
7. Brayan Ceballos - New England Revolution - 855.625 US
8. Eduard Atuesta - Orlando City - 822.250 US
9. Brayan Vera - Montréal - 748.000 US
10. Kerwin Vargas - Charlotte - 733.750 US
11. Eddie Segura - Los Angeles FC - 722.500 US
12. Alexis Manyoma - Colorado Rapids - 711.750 US
13. James Rodríguez - Minnesota United - 684.000 US
14. Iván Angulo - Orlando City - 582.656 US
15. Juan José Arias - Real Salt Lake City - 565.000 US
16. Juan Mosquera - Portland Timbers - 541.650 US
17. Carlos Garcés - Los Angeles Galaxy - 518.000 US
18. Jimer Fory - Portland Timbers - 470.000 US
19. Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps - 453.799 US
20. Jefferson Díaz - Minnesota United - 435.000 US
21. Diego Chará - Portland Timbers - 388.044 US
22. Geiner Martínez - Philadelphia Union - 360.000 US
23. Emilio Aristizabal - Toronto FC - 344.788 US
24. Julián Bazán - New York Red Bull - 312.825 US
25. Mauricio González - Minnesota United - 240.000 US
26. Juan Mina - New York Red Bull - 190.000 US

  1. Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.
    Luis Díaz festejando anotación con la Selección Colombia.
    Foto: AFP.
    Exclusivo
    Selección Colombia

    "A Luis Díaz acá en Colombia le debemos dar más cariño, respetarlo porque es un ídolo"

  2. James Rodríguez, volante del Minnesota United.
    James Rodríguez, volante del Minnesota United.
    Foto: Getty Imágenes
    Colombianos en el exterior

    ¿Cuál es el salario de James Rodríguez en Minnesota, de la MLS?; hay información verificada

  3. Giulio Ciccone, ciclista del Lidl Trek, se convirtió en el nuevo del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4
    Giulio Ciccone, ciclista del Lidl Trek, se convirtió en el nuevo del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4
    Getty Images
    Ciclismo

    "Es una sensación única, lo había soñado desde niño y se hizo realidad en el Giro de Italia"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

Diego Chará

Eduard Atuesta

Brayan Vera

Andrés Reyes

Steven Alzate

Santiago Moreno

Eddie Segura

Iván Angulo

Édier Ocampo

MLS

Publicidad

Publicidad

Publicidad