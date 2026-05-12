Estos son los salarios de los jugadores colombianos en la MLS; James Rodríguez, lejos del top-3

La agremiación de jugadores profesionales de la MLS reveló recientemente los salarios de los futbolistas que militan en la temporada 2026 y entre ellos aparecen varios jugadores colombianos, con cifras llamativas y algunas sorpresas. Uno de los datos que más llamó la atención fue que James Rodríguez no figura entre los tres colombianos mejor pagados del campeonato estadounidense.

El jugador con el salario más alto entre los colombianos es Jeisson Palacios, defensor del Nashville, quien recibe 1.097.000 dólares al año. Detrás suyo aparecen José Caicedo, de Portland Timbers, con 1.075.000 dólares, y Steven Alzate, del Atlanta United, con 1.062.000 dólares. Hay que recordar que Caicedo tuvo un breve paso por Santa Fe y su carrera se desarrolló en el balompié mexicano, mismo caso de Alzate, quien se formó y edificó una trayectoria en el fútbol de Inglaterra.

Más abajo se encuentran futbolistas reconocidos como Yeimar Gómez, Santiago Moreno y Andrés Reyes, todos con salarios cercanos o superiores a los 850 mil dólares anuales. James Rodríguez, actualmente en Minnesota United, ocupa el puesto 13 del listado con un salario de 684.000 dólares.

La diferencia entre James y los líderes del ranking resulta llamativa debido al impacto mediático y la trayectoria internacional del volante cucuteño, quien ha pasado por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.



Además, el listado evidencia la fuerte presencia colombiana en la MLS, con jugadores distribuidos en clubes como Portland Timbers, Orlando City, Minnesota United y New York Red Bull.

Jeisson Palacios, colombiano del Nashville. Chris Carter/Getty Images

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Salario anuales de los jugadores colombianos en la MLS 2026

1. Jeisson Palacios - Nashville - 1.097.000 US

2. José Caicedo - Portland Timbers - 1.075.000 US

3. Steven Alzate - Atlanta United - 1.062.000 US

4. Yeimar Gómez - Seattle Sounders - 982.500 US

5. Santiago Moreno - Dallas FC - 938.387 US

6. Andrés Reyes - San Diego FC - 879.000 US

7. Brayan Ceballos - New England Revolution - 855.625 US

8. Eduard Atuesta - Orlando City - 822.250 US

9. Brayan Vera - Montréal - 748.000 US

10. Kerwin Vargas - Charlotte - 733.750 US

11. Eddie Segura - Los Angeles FC - 722.500 US

12. Alexis Manyoma - Colorado Rapids - 711.750 US

13. James Rodríguez - Minnesota United - 684.000 US

14. Iván Angulo - Orlando City - 582.656 US

15. Juan José Arias - Real Salt Lake City - 565.000 US

16. Juan Mosquera - Portland Timbers - 541.650 US

17. Carlos Garcés - Los Angeles Galaxy - 518.000 US

18. Jimer Fory - Portland Timbers - 470.000 US

19. Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps - 453.799 US

20. Jefferson Díaz - Minnesota United - 435.000 US

21. Diego Chará - Portland Timbers - 388.044 US

22. Geiner Martínez - Philadelphia Union - 360.000 US

23. Emilio Aristizabal - Toronto FC - 344.788 US

24. Julián Bazán - New York Red Bull - 312.825 US

25. Mauricio González - Minnesota United - 240.000 US

26. Juan Mina - New York Red Bull - 190.000 US