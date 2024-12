Así va la salud de ‘Mane’ Díaz: tuvo que recibir un procedimiento cardíaco

El pasado jueves en Colombia preocupó la salud de Luis ‘Mane’ Díaz, padre del futbolista del Liverpool, Luis Díaz , quien tuvo quebrantos en su salud y tuvo que ser remitido a un hospital de urgencia.

Afortunadamente pasan las horas y los días y las noticias son positivas frente al estado del guajiro, quien afortunadamente fue remitido con tiempo a una clínica y de esa manera pudo ser atendido antes de que se agravara la situación.

Por eso, y además de los partes de tranquilidad por parte de su familia y del mismo ‘Mane’ Díaz, quien afirmó que está bien y está en recuperación, se conocieron detalles de lo que le sucedió y de la intervención cardiaca que tuvo que recibir en las recientes horas.

A través de un video en redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, el intensivista Julio César Durán Pérez, contó el procedimiento que recibió el papá de Luis Díaz, y que lo tiene hospitalizado.

¿Qué le pasó a ‘Mane’ Díaz?

“El señor se encuentra hospitalizado, se le hizo un procedimiento de cateterismo cardiaco con angioplastia coronaria, de la cual se ha recuperado de forma bastante satisfactoria, continua hospitalizado, y recibiendo los tratamientos apropiados esperando su pronta recuperación”, explicó el médico nombrado anteriormente.

Luego, el galeno contó por qué razón tuvieron que realizarle esta intervención a ‘Mane’ Díaz, quien se sintió mal el pasado jueves y tuvo que asistir de urgencia a un hospital.

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz. DANIEL MUNOZ/AFP.

“Quebrantos de salud con dolor en el pecho, y eso pues llevo a la necesidad de hacer el procedimiento. Está despierto, tranquilo, muy colaborador y optimista y esperamos que continúe en ese proceso de recuperación”, finalizó el médico en las declaraciones publicadas en redes sociales.

¿Qué dijo 'Mane' Díaz sobre su salud?

"En la mañana, me levanté para ir al baño, cuando me senté en la cama recibí un impacto del lado izquierdo y quedé ahí con ese dolor por un tiempo. A todos mis seguidores les digo que estén tranquilos, que todavía hay 'Mane' para rato. Gracias a Dios por ponerme con salud nuevamente, un poco preocupado, pero gracias a Dios todo bien, no hay nada de riesgo", fue el mensaje de tranquilidad del padre de Luis Díaz, quien sigue en observación y cuidados.

Por su parte, la hermana y tía de 'Lucho' confirmó que 'Mane' ha estado en constante contacto con el futbolista del Liverpool, y que "no se espera que Luis venga a visitarlo" , ya que está en plena acción con su equipo en Inglaterra.

