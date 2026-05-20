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Gol Caracol  / Así va la tabla de posiciones en grupo de Tolima, por Libertadores, tras Nacional 0-0 Universitario

Así va la tabla de posiciones en grupo de Tolima, por Libertadores, tras Nacional 0-0 Universitario

Este miércoles, uruguayos y peruanos igualaron en territorio 'charrúa', por la quinta jornada del grupo en Libertadores; dejando abierto todo para la definición en la última fecha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de may, 2026
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Jugadores de Tolima festejando triunfo en Copa Libertadores.

El uruguayo Nacional se despidió este miércoles de la Copa Libertadores tras igualar en casa 0-0 ante el peruano Universitario, que sigue soñando con uno de los boletos a los octavos de final que otorgará el grupo B.

En la última fecha, los colombianos viajarán a Perú donde deberán defender los dos puntos de ventaja ante un Universitario que sabe que sumando de a tres avanzará a octavos.

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Nacional, mientras tanto, recibirá al ya clasificado Coquimbo buscando una victoria que al menos le permita jugar la Copa Sudamericana en el segundo semestre del año.

En el estadio Gran Parque Central, los uruguayos estaban obligados a ganar y poco hicieron para conseguirlo.

El Tricolor nunca estuvo claro en su juego y tuvo muchas dificultades para habilitar a Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera, controlados de principio a fin por los centrales Anderson Santamaría, Williams Riveros y Cain Fara.

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Disparos lejanos de Juan Cruz de los Santos, Luciano Boggio y Agustín Dos Santos fueron las más claras de un equipo que comenzó a cerrar un semestre para el olvido.

En los primeros meses del año, Nacional perdió la Supercopa Uruguaya con Peñarol, cayó en el Clásico del Torneo Apertura, finalizó séptimo en dicho certamen y quedó afuera de la Copa Libertadores.

Tolima perdió en su visita a Coquimbo en la Copa Libertadores.

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Del otro lado, el entrenador argentino Héctor Cúper selló un muy buen debut, teniendo en cuenta sus pocos días de trabajo en Universitario y el empate conseguido como visitante para seguir vivo en la Copa Libertadores y soñando con avanzar.

El conjunto peruano defendió de gran manera y dejó escapar la victoria por su falta de puntería para sentenciar sobre el final.

Jairo Concha y Lisandro Alzugaray complicaron a la defensa del Tricolor cada vez que tuvieron oportunidad, al igual que lo hizo el centrocampista Martín Pérez Guedes.

Sin tiempo para más, el partido se fue con un empate 0-0 que mantuvo con vida a Universitario y profundizó la crisis de Nacional.

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Con la igualdad 0-0 Coquimbo aseguró su presencia en las finales de la Copa Libertadores; mientras que, a pesar de tener una leve ventaja el conjunto ibaguereño, Nacional y Universitario también llegan con chances para clasificar.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, de la Copa Libertadores:

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Pos.ClubPJPTSDG
1Coquimbo Unido510+3
2Tolima57+1
3Universitario55-1
4Nacional55-3
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