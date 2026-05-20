Revelan nombre de nuevo jugador de Selección Colombia, con un pie en el Mundial 2026

Reveladoras noticias llegan desde territorio brasileño, referente a lo que podría ser la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026, que está a días de disputarse.

Y es que, luego de haber publicado el prelistado oficial de la ‘tricolor’, pensando en lo que será este certamen mundialista; ahora, Néstor Lorenzo está empezando a reducir dicho grupo, hasta seleccionar los 26 hombres que representarán a nuestro país.

No obstante, al ser confidencial esta información, poco se sabe respecto a lo que tiene en mente el estratega argentino de cara a la convocatoria final; solamente, lo que se puede ir induciendo por algunos de los futbolistas que se encuentran trabajando y los otros que van llegando poco a poco a Medellín, a la concentración de la ‘tricolor’.

Sin embargo, hace un par de minutos, Athletico Paranaense emitió un revelador comunicado referente a uno de sus futbolistas, que fue pedido por Néstor Lorenzo para viajar a la capital de nuestro país e integrarse al grupo de trabajo, con la mira puesta en la Copa del Mundo.



O Athletico informa que o volante Portilla foi liberado para período de treinos com a Seleção Colombiana.



Pré-convocado, o jogador rubro-negro viaja nesta quarta-feira para Bogotá, onde participará de treinamentos comandados pelo técnico Néstor Lorenzo.



A lista final de… pic.twitter.com/WPFPrF3UKi — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 20, 2026

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“El Athletico informa que el mediocampista Juan Camilo Portilla ha sido liberado para un período de entrenamientos con la Selección Colombiana; el jugador rubro-negro viaja este miércoles a Bogotá, donde participará en entrenamientos dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo”, indicó de entrada el conjunto brasileño, a través de sus redes sociales oficial, dejando claro que el ‘cafetero’ ya no será tenido en cuenta por el equipo.

Ahora, si bien es cierto que esto no da una información definitiva referente a lo que es la convocatoria final de la Selección Colombia; sí hay que aclarar que, inicialmente, Lorenzo había preseleccionado a tres jugadores de Athletico Paranaense (Steven Mendoza, Juan Camilo Portilla y Kevin Viveros), por lo que pedir el viaje de solo uno de los tres, puede indicar que el argentino ya está armando el grupo que jugará la Copa del Mundo.

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“La lista final de convocados de Colombia para la Copa del Mundo aún no ha sido divulgada. En el período de preparación para el Mundial, la Selección Colombiana tiene previsto un duelo de fogueo contra Costa Rica. El partido se disputará el 1 de junio, en Bogotá”, concluyó el comunicado de Athletico Paranaense, en el que también se detalló el tema del viaje a la capital de nuestro país; donde en las próximas horas se instalará todo el staff de la ‘tricolor’, pensando en el duelo frente a los centroamericanos, que significará la despedida del país antes del inicio del Mundial.