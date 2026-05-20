Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Revelan nombre de nuevo jugador de Selección Colombia, con un pie en el Mundial 2026

Revelan nombre de nuevo jugador de Selección Colombia, con un pie en el Mundial 2026

Hace un par de minutos, se conoció reveladora información respecto al que sería uno de los nombres que posiblemente estarán en la lista definitiva de Néstor Lorenzo. Hay detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de may, 2026
Comparta en:
Selección Colombia, en su último juego frente a Canadá

Reveladoras noticias llegan desde territorio brasileño, referente a lo que podría ser la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial 2026, que está a días de disputarse.

Y es que, luego de haber publicado el prelistado oficial de la ‘tricolor’, pensando en lo que será este certamen mundialista; ahora, Néstor Lorenzo está empezando a reducir dicho grupo, hasta seleccionar los 26 hombres que representarán a nuestro país.

Camilo Vargas en el entrenamiento de la Selección Colombia en Medellín.
Selección Colombia

La Selección Colombia arrancó entrenamientos cerca a Medellín; el Mundial 2026, en la mira

Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
Gol Caracol

Filtran la lista negra de Real Madrid; los jugadores a los que les abrieron la puerta de atrás

No obstante, al ser confidencial esta información, poco se sabe respecto a lo que tiene en mente el estratega argentino de cara a la convocatoria final; solamente, lo que se puede ir induciendo por algunos de los futbolistas que se encuentran trabajando y los otros que van llegando poco a poco a Medellín, a la concentración de la ‘tricolor’.

Sin embargo, hace un par de minutos, Athletico Paranaense emitió un revelador comunicado referente a uno de sus futbolistas, que fue pedido por Néstor Lorenzo para viajar a la capital de nuestro país e integrarse al grupo de trabajo, con la mira puesta en la Copa del Mundo.

Publicidad

“El Athletico informa que el mediocampista Juan Camilo Portilla ha sido liberado para un período de entrenamientos con la Selección Colombiana; el jugador rubro-negro viaja este miércoles a Bogotá, donde participará en entrenamientos dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo”, indicó de entrada el conjunto brasileño, a través de sus redes sociales oficial, dejando claro que el ‘cafetero’ ya no será tenido en cuenta por el equipo.

Ahora, si bien es cierto que esto no da una información definitiva referente a lo que es la convocatoria final de la Selección Colombia; sí hay que aclarar que, inicialmente, Lorenzo había preseleccionado a tres jugadores de Athletico Paranaense (Steven Mendoza, Juan Camilo Portilla y Kevin Viveros), por lo que pedir el viaje de solo uno de los tres, puede indicar que el argentino ya está armando el grupo que jugará la Copa del Mundo.

Publicidad

“La lista final de convocados de Colombia para la Copa del Mundo aún no ha sido divulgada. En el período de preparación para el Mundial, la Selección Colombiana tiene previsto un duelo de fogueo contra Costa Rica. El partido se disputará el 1 de junio, en Bogotá”, concluyó el comunicado de Athletico Paranaense, en el que también se detalló el tema del viaje a la capital de nuestro país; donde en las próximas horas se instalará todo el staff de la ‘tricolor’, pensando en el duelo frente a los centroamericanos, que significará la despedida del país antes del inicio del Mundial.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Juan Camilo Portilla

Selección Colombia

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad