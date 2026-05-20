El 'Dibu' Martínez, ¡lesionado!; el argentino confirmó "rotura", en la final de Europa League

Este miércoles 20 de mayo, Aston Villa se coronó campeón en la Europa League; levantando dicho trofeo por primera vez en la historia, de la mano de Emiliano 'Dibu' Martínez, Unai Emery y 'compañía'.

Y justamente, siendo uno de los principales protagonistas y figuras del plantel, el guardameta argentino se refirió a lo que fue el triunfo de los 'villanos' y el impresionante ambiente que se vivió en Estambul. No obstante, también hizo reveladora confesión, que ya llega a oídos de la Selección Argentina, previo al inicio de la Copa del Mundo.

"Hoy (miércoles) me rompí el dedo en la entrada a calor, pero bueno; no hay mal que por bien no venga, lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo", indicó de entrada el golero argentino, quien confirmó haber jugado lesionado la gran final de la Liga de Europa.

Inclusive, el 'Dibu' también aceptó que esto lo afectó durante el juego, además de ser algo atípico para él: "Yo nunca tuve una rotura de dedo, pero bueno, cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston villa".



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"Qué hermoso es, la verdad que es la primera vez que veo aficionados del Aston Villa con, no sé, más de 20.000 mil personas en la entrada en calor; toda mi familia ahí abajo, mi mujer y mi padre allá, la verdad es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido", complementó Emilia en entrevista para 'ESPN'.

Pero eso no fue todo, pues el guardameta argentino también habló de Unai Emery, su entrenador, después de haber goleado por 3-0 a Friburgo: "A él le quiero mucho".

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"Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo", añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Catar y la pasada Copa América.

Cabe destacar que, a nivel de clubes, este es el primer trofeo para el 'Dibu' desde la FA Cup y la Community Shield que conquistó en el Arsenal en 2020.