Cómo quedó la tabla de posiciones en el grupo de Millonarios, tras Boston River 3-2 O'Higgins

El Boston River uruguayo firmó una sorpresiva victoria este miércoles al vencer por 3-2 al O'Higgins chileno, logrando así su primer triunfo en la presente edición de la Copa Sudamericana, pese a llegar a esta quinta jornada del Grupo C ya sin opciones de clasificar.

El conjunto chileno, que partía como favorito en su visita al Estadio Centenario, se marchó de Uruguay con las manos vacías y quedó estancado en los siete puntos que registraba antes de la fecha, lo que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

O'Higgins, sabedor de la necesidad de victoria, comenzó el encuentro arrinconando a los locales. Sin embargo, fueron los uruguayos que abrieron el marcador.

A los 12 minutos, Facundo Muñoa condujo el balón hasta el área, dribló hasta tres veces y se coló entre Juan Leiva y Miguel Brizuela para pegarle raso al primer palo y anotar el 1-0.



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Tras el gol, el partido se emparejó. Obligado a sumar al menos un punto para mantenerse en la lucha, el conjunto chileno adelantó líneas y comenzó a dejar huecos en la zaga, circunstancia que aprovechó Boston River.

A falta de cuatro minutos para el descanso, Muñoa desbordó por el carril derecho en contragolpe y sirvió un centro preciso para Yair González, que batió a Carabalí por el poste derecho.

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Para la segunda parte, Lucas Bovaglio dio entrada a Thiago Vecino y, en el primer balón que tocó, recortó distancias tras un gran pase de Felipe Faúndez.

O'Higgins se volcó en ataque en busca de la igualada pero, en el minuto 65, un recién ingresado Gastón Ramírez puso el 3-1 con un potente disparo de larga distancia que Carabalí no pudo contener.

Bovaglio le gritó a los suyos "no tiren la toalla" en la pausa de hidratación y el empuje encontró premio a los 78 minutos. Francisco González desbordó por la banda izquierda y sirvió un balón al área para que Arnaldo Castillo acortara distancias con un potente cabezazo, aunque no fue suficiente para lograr el empate.

En la última fecha, el próximo 26 de mayo, Boston River visitará al líder Sao Paulo, que llega con 9 puntos, mientras O'Higgins viajará a Colombia para enfrentar a Millonarios, que tiene 8, e intentar clasificar a la siguiente ronda.

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Así quedó la tabla de posiciones en el grupo C, de Copa Sudamericana: