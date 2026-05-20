Gol de Carlos Cuesta con Vasco da Gama, en Copa Sudamericana; vea la anotación contra Olimpia

Este miércoles, Vasco da Gama visitó a Olimpia en Paraguay, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de Copa Sudamericana.
Y justamente en el cuadro brasileño, uno de nuestro embajadores fue protagonista anotando importante gol, que puso parcialmente arriba del marcador a Vasco.
Se trata de Carlos Cuesta, quien, tras un centro de esquina por parte de Nuno Moreira; apareció con un fuerte cabezazo , poniendo el 0-1 parcial.
Vea el gol de Carlos Cuesta, en Copa Sudamericana:
GOOLLLL for Carlos Cuesta! He scored for Vasco Da Gama to give them the 0-1 lead away vs Olimpia in the Sudamericana! 🇨🇴— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) May 20, 2026
