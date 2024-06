¡Atención, Junior!: estos son los horarios para duelos contra Colo Colo, por Copa Libertadores

Hace un par de minutos, la Conmebol confirmó las fechas y horas establecidas para los duelos de ida y vuelta en los octavos de final; instancia a la queJunior de Barranquilla fue el único clasificado como representante de Colombia.

Y es que, luego de que Atlético Nacional, Águilas Doradas y Millonarios quedaran eliminados en las fases previas, ahora el ‘tiburón’ es quien da la ‘cara’ por el balompié de nuestro país en el certamen continental. Su rival para los ‘octavos’ es el Colo Colo de Chile, liderado por el experimentado y reconocido futbolista Arturo Vidal.

Según lo reveló la Conmebol este miércoles, la fecha estimada para el encuentro de ida entre ‘cafeteros’ y australes será el 13 de agosto del presente año, en Santiago de Chile. Este compromiso está estipulado iniciar a las 7:30 p.m. (hora colombiana).

Por su parte, la vuelta se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 20 del mismo mes. Esto, a las 7:30 p.m. (hora local). Cabe destacar que Junior cerrará en condición de local la serie, tras haber terminado como primero de su zona en la fase de grupos.

Dentro de los demás encuentros a seguir para estos octavos de final en la Copa Libertadores, se encuentra el Gremio vs. Fluminense, San Lorenzo vs. Atlético Mineiro, Peñarol vs. The Strongest, Talleres vs. River Plate, Botafogo vs. Palmeiras, Nacional de Uruguay vs. Sao Paulo y Flamengo vs. Bolívar.

📅 ¡Para agendar! El fixture de los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores.



¿Cómo le fue a Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El debut del cuadro ‘tiburón’, en el grupo D, se resumió en victoria 1-3 frente a Botafogo en territorio brasileño. Este fue el inicio de la racha victoriosa para los dirigidos por Arturo Reyes, que cerraron invictos en su zona.

Para el segundo encuentro, Junior igualó 1-1 frente a Universitario, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, al igual que contra Liga de Quito, también en la ‘Arenosa’, por la fecha 3.

Esto dejó a los ‘curramberos’ comprometidos de cara a lo que sería la segunda vuelta de la fase de grupos, que iniciaron contra los peruanos en Lima. Y es que, a pesar de iniciar ganado, al final se llevaron un punto tras empatar 1-1.

Sin embargo, la historia sería diferente en Ecuador, pues Junior vencería 0-1 a Liga de Quito, para dar ese paso importante hacia la clasificación a ‘octavos’, que selló en la última jornada con un 0-0 frente a Botafogo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.