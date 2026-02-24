Atentos, hinchas de Selección Colombia que viajarán a México al Mundial 2026; "ningún riesgo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, capital de Jalisco (occidente), una de las sedes del país en el Mundial 2026 y que ha sido epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho considerado el capo narcotraficante más peligroso.

"Todas las garantías, ningún riesgo", dijo la mandataria mexicana de manera escueta en su conferencia diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital, y también tendrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte).

Sheinbaum expresó su confianza en que a lo largo de este martes se "normalice" la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay "más presencia" de militares que trabajan "todos los días por la seguridad y la paz" en México.



Según informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos armados con miembros del CJNG tras la muerte de su líder.

Sheinbaum destacó que su Gobierno está trabajando para recuperar esa normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron "bastante menos" que los del domingo, cuando ‘El Mencho’ fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

"Como (El Mencho) era una persona de la relevancia que conocemos se genera esta situación durante el día domingo, y ayer ya fue bastante menos. Hoy esperamos que se normalice ya toda la actividad", añadió Asimismo, la mandataria negó que este operativo contra el líder del CJNG comporte un cambio en su estrategia de seguridad, que es "la misma" y se resume en "atención a las causas y cero impunidad".

Estadio Akron (Guadalajara), donde jugará la Selección Colombia en Mundial de la FIFA AFP

"No hay nada fuera de la ley. No hay nada que haya cambiado", dijo al recordar que el capo del narcotráfico tenía una orden de arresto por su actividad criminal.

Ayer lunes la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad de ‘El Mencho’ como uno de los fallecidos en el operativo militar, tras el análisis forense de su cuerpo.

‘El Mencho’, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.