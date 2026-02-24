Exfigura de la MLS la tiene clara con James Rodríguez: "Hay que darle la pelota y que haga su magia"

El Minnesota United comenzó la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) con un empate a dos goles frente al Austin FC en condición de visitante, en un juego donde no vio acción James Rodríguez por temas del visado de trabajo en Estados Unidos. Pero ahora, el '10' está listo para lo que será su debut con la escuadra que dirige Cameron Knowles.

Rodríguez Rubio ha estado entrenando con sus nuevos compañeros de equipo a la espera de ese ansiado estreno, y antes de ruede el balón para la segunda fecha, el capitán y figura de la Selección Colombia recibió gratas palabras de elogio por parte de Sacha Kljestan, exmediocampista estadounidense y que en la actualidad es comentarista. Éste no dudó en afirmar que le encantó la contratación del cucuteño a un certamen como la MLS, teniendo en cuenta la carrera y calidad del exReal Madrid y Bayern Múnich.

James Rodríguez, volante del Minnesota United FC. X de @MNUFC

"Es el mejor fichaje en la historia del Minnesota United. Cuando puedes conseguir que el capitán de Colombia, un jugador que ganó la Bota de Oro de la FIFA, llegue y sea la piedra angular de tu club", dijo Kljestan en primera instancia en 'Apple TV' y continuó: "Me encanta este acuerdo para Minnesota United, es un contrato de solo seis meses y no es un contrato de jugador franquicia".



A continuación, Sacha Kljestan se refirió al impacto que podría tener James David sobre el campo de juego, pese a que desde el propio club que milita en la Conferencia Oeste sostuvieron que sería un suplente de lujo, perfecto. El exOrlando City e internacional con Estados Unidos complementó que la generación del Minnesota debe pasar por los pies del talentoso volante de nuestro país.

Publicidad

"Los otros 10 jugadores en el campo tienen que hacer el trabajo defensivo por él, darle la pelota y dejar que haga magia", añadió a 'Apple TV'.



¿Cuándo es el próximo compromiso del Minnesota United en la MLS?

El calendario del certamen norteamericano indica que el siguiente compromiso de los 'the loons' será el sábado 28 de febrero cuando reciban en el Allianz Field al Cincinnati, en cumplimento de la segunda jornada. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 4:30 de la tarde (hora de Colombia). Se espera que este partido haga su estreno James Rodríguez.

Por su parte, el Cincinnati viene de imponerse 2-0 al Atlanta United, y espera seguir por ese camino ante los de Knowles.