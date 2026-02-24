El tormento de las lesiones de Luis Sinisterra es tema en Cruzeiro; ya preocupa

Malas noticias llegan desde territorio brasileño, en las últimas horas, respecto a una de las figuras de la Selección Colombia, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026.

Se trata de Luis Sinisterra, extremo de 26 años, quien actualmente milita en Cruzeiro. No obstante, pese a las altas expectativas que existían inicialmente en el club con la llegada del ‘cafetero’; ahora todo es incertidumbre por los contantes problemas físicos que pasa el futbolista.

Y es que, después de haber iniciado este año a toda marcha, buscando ponerse a tope desde lo futbolístico; lamentablemente Sinisterra volvió a recaer en una nueva lesión, que ahora lo tiene fuera de las canchas y con la incertidumbre de lo que será su futuro.

Luis Sinisterra en acción de juego con Cruzeiro. Getty

Justo por eso, en la prensa brasileña, específicamente ‘Globo Esporte’; al colombiano lo critican fuerte, ya que no ha cumplido con las expectativas que se tenían con su llegada: “Un fichaje arriesgado que, hasta el momento, no ha dado resultados consistentes. Ese es el resumen de los primeros seis meses de Luis Sinisterra con el Cruzeiro. Hasta la fecha, acumula más lesiones (cuatro) que partidos como titular (tres) con el club, lo que dificulta su plan personal de representar a Colombia en el Mundial de 2026”.



¿Cuántas y cuáles lesiones ha tenido Sinisterra en la temporada?

El extremo ‘cafetero’, quien aterrizó a territorio brasileño el pasado mercado de verano; llegó a Cruzeiro desde Bournemouth en condición de préstamo por un año.



Sin embargo, tras varias semanas de acople en el equipo, a finales de septiembre Luis sufrió una distensión muscular en el muslo derecho; esto, después de marcar su primer gol con el conjunto brasileño. El colombiano estuvo dos semanas de baja y se perdió dos partidos del equipo.

Publicidad

Pero eso no fue todo, pues Sinisterra volvió a recaer en el mes inmediatamente después. En octubre él jugó dos partidos como suplente y sufrió otra lesión muscular, esta vez en el muslo izquierdo, perdiéndose dos partidos más del Brasileirao.

Ante esta situación, el extremo de 26 años aprovechó varios de sus días de vacaciones, para llegar al inicio de temporada en óptimas condiciones; esto, en su intención de retomar su nivel físico y futbolístico, que lo llevó a Cruzeiro a inicio de temporada.

Luis Sinisterra, jugador colombiano al servicio del Cruzeiro @luissinisterra/Instragam

Publicidad

No obstante, el pasado 11 de febrero, Luis Sinisterra se lesionó contra Mirassol en la última jugada del partido. Y ante la expectativa, en las últimas horas, el colombiano fue diagnosticado con un edema en el muslo derecho, por lo que nuevamente está fuera de las canchas y a la espera de una prota recuperación.