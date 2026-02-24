Síguenos en:
Portugal y Cristiano Ronaldo avisan que evalúan el viaje a México, para partido en el estadio Azteca

Por los hechos de violencia que se presentaron en los recientes días en México, desde la Federación Portuguesa de Fútbol se pronunciaron y señalaron que están atentos a la situación de seguridad.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal, en las Eliminatorias europeas al Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, figura y capitán de la Selección Portugal, en las Eliminatorias europeas al Mundial 2026
