Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona es noticia de última hora en la Champions League; está a la espera del sí

Barcelona es noticia de última hora en la Champions League; está a la espera del sí

Durante las últimas horas se confirmó importante noticia, no solo para el conjunto 'culé', sino que para todo el fútbol español; esto, en caso de que se concrete la petición.

Por: EFE
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Trofeo Champions League
Trofeo Champions League - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad