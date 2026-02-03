Barcelona es noticia de última hora en la Champions League; está a la espera del sí

El FC Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña han presentado a la UEFA la documentación inicial para organizar la final de la Liga de Campeones del año 2029, según ha informado este martes la entidad azulgrana en un comunicado.

"El FC Barcelona expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la Final de la Champions League del año 2029, proponiendo la ciudad de Barcelona como posible sede del evento y el Spotify Camp Nou como estadio propuesto", reza el comunicado.

Dicho proceso, según subraya el club catalán, se enmarca en una fase inicial y "está condicionado a la correspondiente homologación y aprobación por parte de la UEFA".

Por ello, el club y las instituciones implicadas han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de "avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos".



ℹ️ Presentada la candidatura para acoger la final de la Champions League 2029 en el Spotify Camp Nou



Está previsto que a principios de junio de 2026 se formalice la candidatura definitiva y se entregue el dossier completo con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de dicha final.

Antes del comunicado enviado por el Barcelona, la comisión de gobierno del consistorio de la capital catalana ha aprobado presentar la candidatura y ha aceptado el 'Acuerdo de la Ciudad Anfitriona' ('Host City Agreement') en el que muestra su predisposición para albergar dicho partido.

En la misma línea, la Generalitat de Cataluña también ha apoyado la candidatura de la capital catalana, ya que considera que Barcelona y el club azulgrana presentan "la mejor candidatura" para albergar la final dentro de tres años.

El pasado 31 de octubre, la UEFA ya confirmó que había recibido declaraciones de interés por parte de 15 federaciones para albergar las finales de sus competiciones de clubes de 2028 y 2029, entre ellas la del Spotify Camp Nou para la Liga de Campeones masculina de 2029.

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de Wembley.

Además de optar a la final de la Champions del 2029, el estadio ubicado en el barrio de Les Corts, cuyas obras de remodelación están previstas que finalicen antes de esta fecha, es una de la opciones que baraja la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ser también la sede de la final del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.