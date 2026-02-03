Síguenos en:
A reconocida selección europea le quitarían veto de años, desde la FIFA; ¿podría ir al Mundial?

A reconocida selección europea le quitarían veto de años, desde la FIFA; ¿podría ir al Mundial?

Reveladoras declaraciones de Gianni Infantino han devuelto la esperanza para importante e histórico país europeo, que, debido a problemas políticos, ha sufrido graves vetos y sanciones.

Por: EFE
Actualizado: 3 de feb, 2026
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
El trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

