Comparan gol de Luis Muriel que le hizo a Pereira, con uno similar a otro anotado al Real Madrid

Pocos días le bastaron a Luis Fernando Muriel, desde su llegada a Junior, para anotar su primer tanto con el cuadro ‘tiburón’ por la Liga BetPlay I-2026.

Y es que, frente a un aguerrido Deportivo Pereira; el goleador de 34 años marcó un auténtico golazo en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, rematando la pelota con gran técnica y calidad desde media distancia, en un tiro libre que terminó dentro de los tres palos.

Evidentemente, por la trascendencia y dificultad que tuvo el gol, Luis Fernando Muriel le ha dado la vuelta a las redes sociales durante las últimas horas, donde todos los hinchas del Junior lo han elogiado y destacado de gran manera por este buen inicio en el cuadro ‘currambero’.

QUE GOLAZO LUIS FERNANDO MURIEL😍❤️ pic.twitter.com/olCm2KHhBu — LaPágina Rojiblanca (@juniorlpr1924) February 3, 2026

Sin embargo, al atacante colombiano le hicieron seguimiento y, con los libros de historia en mano, le recordaron otro de sus grandes golazos como profesional, cuando todavía estaba jugando en el fútbol europeo.



Los tiros libres, ¡una especialidad de la casa!

Aunque no es costumbres ver cobrar los tiros libres de un equipo a un delantero neto, tal caso como el de Luis Fernando Muriel; para el oriundo de Samto Tomás es una de sus principales especialidades.



Y no solamente por lo hecho el pasado lunes en Armenia; sino que también lo ha demostrado a lo largo de su carrera y, justamente, uno de esos tantos más reconocidos, anotados de pelota quieta, lo marcó en 2021 por Champions League.

Publicidad

Cuando el Atalanta se enfrentó a Real Madrid, por los octavos de final en la Liga de Campeones; Muriel se destacó en dicha fase con un golazo de tiro libre, en el que perforó el arco custodiado por Thibaut Courtois.

A menos distancia de los tres palos, en comparación con el cobro frente a Deportivo Pereira; Muriel se acomodó y sacó un colocado remate al poste izquierdo del golero belga, quien se lanzó, pero no pudo atajar la pelota.

🤪 El primer gol de Luis Fernando Muriel con Junior



pic.twitter.com/wkw0S2Sq4g — Cuid Sports (@cuidsports) February 3, 2026

Publicidad

Así que, con su tanto frente a los risaraldenses; en redes le recuerdan a Muriel lo que fue aquella serie contra el Real Madrid, donde anotó un gol similar, en pelota parada.

Cabe destacar que, de aquella fase de octavos de final, el único gol de Atalanta lo anotó el delantero colombiano. Todo fue 4-1 a favor del ‘merengue’.



¿Cuándo vuelve a jugar el Junior?

El cuadro 'tiburón' volverá al 'ruedo' este sábado 7 de febrero, cuando enfrente a Boyacá Chicó por la quinta jornada de la Liga BetPlay, en condición de local. Esto, a las 8:30 p.m. (hora colombiana).