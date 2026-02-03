Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Comparan gol de Luis Muriel que le hizo a Pereira, con uno similar a otro anotado al Real Madrid

Comparan gol de Luis Muriel que le hizo a Pereira, con uno similar a otro anotado al Real Madrid

Tras la gran anotación del goleador 'tiburón' frente a los 'matecañas'; a Muriel le recuerdan otro golazo, de la misma factura, pero contra los 'merengues' en Champions League.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de feb, 2026
Luis Fernando Muriel anotando golazo de tiro libre, frente a Real Madrid, en Champions League.
Foto: Getty Images y X del Junior.

