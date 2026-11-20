Barranquilla espera que la final de la Copa Sudamericana -que disputan este sábado el Atlético Mineiro y Boca Juniors, más allá del espectáculo deportivo, genere un impacto económico de unos 60 millones de dólares e impulse a esta ciudad del Caribe colombiano.

"Se estima que este gran evento dejará 60 millones de dólares en impacto económico", escribió este jueves en X el alcalde de la ciudad, Alejandro Char.

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La expectativa abarca a múltiples sectores, que se preparan para atender a las decenas de miles de aficionados argentinos y brasileños, así como a turistas nacionales, delegaciones deportivas y periodistas, que llegarán para el encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El renovado Metropolitano Roberto Meléndez está listo para la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto tomada del X de @alcaldiabquilla

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"El 75 % de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, que dinamizarán nuestra hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento", apuntó Char.



El Alcalde agregó que la ocupación hotelera en la ciudad ha alcanzado el 100 %, con "cerca de 9.000 personas trabajando".

"Aquí gana el fútbol, gana nuestra gente y gana toda la ciudad", remató el regidor.

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Demanda extraordinaria

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el Atlántico, Mario Muvdi, afirmó que Barranquilla cuenta con cerca de 300 establecimientos, más de 9.000 habitaciones y unas 17.000 camas, y confirmó que espera una ocupación próxima al 100 % durante el fin de semana.

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El dirigente gremial coincide con Char al estimar que el impacto para la actividad hotelera y turística regional podría superar los 60 millones de dólares, con reservas hoteleras que también se extienden a ciudades como Cartagena y Santa Marta.

La movilización de viajeros por carretera será otro indicador de la actividad. La Terminal Metropolitana de Transporte calcula que entre el 19 y el 22 de noviembre pasarán por sus instalaciones cerca de 100.000 pasajeros, más del doble de los aproximadamente 45.000 que suelen movilizarse durante un fin de semana habitual.

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Remodelación del estadio

La celebración deportiva también coincide con la transformación del estadio Metropolitano, escenario que recibirá el partido y que fue sometido a una profunda remodelación financiada por la Alcaldía de Barranquilla.

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El alcalde afirmó que la inversión en las obras superó los 250.000 millones de pesos (75,3 millones de dólares), recursos públicos destinados a modernizar el principal escenario deportivo de la ciudad y ampliar su capacidad de unos 43.000 a 65.000 espectadores.

Los trabajos incluyeron el descenso de la cancha cerca de cuatro metros para acercar las tribunas al terreno de juego, la instalación de más de 10.800 sillas retráctiles, la ampliación de los accesos, nuevos camerinos, zonas de hospitalidad y una moderna sala de prensa.

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El estadio también incorporó una superficie de césped híbrido y tecnología de iluminación y pantallas.

Final de Copa Sudamericana entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro AFP

La apuesta de la ciudad es que el escenario no dependa exclusivamente del fútbol y pueda albergar conciertos y espectáculos multitudinarios. Para esos eventos, el aforo podría llegar a 75.000 personas, lo que abre posibilidades de actividad económica más allá de la final continental.

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La remodelación constituye una inversión de largo plazo cuya rentabilidad dependerá de la frecuencia de utilización del estadio y de su capacidad para atraer nuevos acontecimientos deportivos y culturales.

La ciudad también prepara actividades para los visitantes en espacios como el Gran Malecón, junto al río Magdalena, donde el 19 y 20 de noviembre se realizará la Fiesta Sudamericana, con música, gastronomía y experiencias recreativas de entrada gratuita.