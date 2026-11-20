La Selección Colombia Sub-17 viene realizando sus labores desde hace varios días en la ciudad de Doha y de esa manera se afinan todos los detalles para el debut oficial del equipo que dirige Fredy Hurtado en el Mundial de Qatar 2026, que organiza la FIFA. La primera aparición del equipo de nuestro país será este sábado, a las 7:30 de la mañana, frente a su similar de Japón, en el marco del grupo L, en el que también se encuentran los representativos de Serbia y Honduras.
Y en ese sentido, el duelo entre colombianos y japoneses se podrá ver en vivo por la señal HD2 de Caracol Televisión, por la aplicación Ditu, en nuestro canal de Youtube de Gol Caracol y en www.golcaracol.com. La información previa comenzará a las 7:20 a.m. y al frente de la transmisión estará Javier Hernández Bonnet, director general de la marca.
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Junto a él compartirá relatos Víctor Romero y en la sede del campeonato orbital estará el periodista Diego Alberto, quien ha seguido todos los movimientos de Colombia en territorio cataría.
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Así las cosas, el plato futbolero está servido en un sábado que iniciará con un duelo mundialista con los pupilos del profesor Hurtado entrando en acción.
Jugadores convocados de la Selección Colombia para el Mundial de Qatar 2026 Sub-17
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En la nómina de 21 jugadores convocados por el seleccionador colombiano Fredy Hurtado se presentó la baja del volante Gorka Abascal, del Real Madrid, por lesión y en su lugar fue llamado Juan José Palacios, del registro del Envigado FC.
Adrián Mosquera – Independiente Medellín
Anderson Murillo – Independiente Medellín
Camilo Blandón – C.D. Estudiantil
Edwin Echeverría – Atlético Nacional
Edwin Estrella – Belén La Nubia-Arco Zaragoza
Eider Carrillo – Independiente Medellín
Juan Palacios Envigado
Jacky Muñoz – Barranquilla F.C.
Jhan Moreno – Atlético Nacional
José Escorcia – Atlético Nacional
Juan Fori – C.D. Estudiantil
Luigi Ortiz – Deportivo Cali
Luis Maturana – Independiente Medellín
Matías Caicedo – Independiente Yumbo
Miguel Agámez – Barranquilla F.C.
Samuel Martínez – Atlético Nacional
Samuel Martínez – Envigado F.C.
Santiago Romaña – Fortaleza F.C.
Santiago Vallecilla – Deportivo Cali
Simón Rojas – Atlético Nacional
Weiner Martínez – Envigado F.C.