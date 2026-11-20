La final de la Copa Sudamericana de 2026 se engalanará el sábado con la presencia en Barranquilla de Leandro Paredes, un campeón del mundo que comandará a Boca Juniors ante el Atlético Mineiro del experimentado Fred.

Paredes, eje y capitán del equipo argentino, busca levantar el primer trofeo internacional del coloso de Buenos Aires en 18 años contra el Galo, conformado por hombres con pasado en el fútbol europeo.

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Estas son cinco figuras para ver en el duelo que se disputará en el Caribe colombiano:

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- Paredes, alma de Boca -

Paredes, de 32 años, fue uno de los escuderos de Lionel Messi para conquistar el Mundial de 2022 en Catar con Argentina.

En 2025 abandonó la AS Roma para volver tras once años en el extranjero a Boca Juniors, el club donde se formó.

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Se marchó con 19 años y regresó como un campeón del mundo en una presentación apoteósica en el estadio La Bombonera.

La gran apuesta del presidente y exfutbolista Juan Román Riquelme lleva la cinta de capitán y ha sido clave con su notable experiencia en el mediocampo.

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En la semifinal de la Sudamericana el exjugador del Paris Saint-Germain anotó un gol agónico que dio al Xeneize la clasificación ante Vasco da Gama en el mismísimo Maracaná.

- Fred, el relevo de un ídolo -

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Frederico Rodrigues Santos, más conocido como Fred, tuvo que asumir el peso de reemplazar a un referente, el atacante Hulk, un ídolo del Atlético Mineiro que decepcionó a la hinchada con su partida al Fluminense.

El volante de 33 años regresó en agosto a Brasil tras un periplo europeo que lo llevó al Manchester United, Shakhtar Donetsk y Fenerbahçe.

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Zurdo y de buena pegada, se ubica como un enganche en el Galo, aunque tradicionalmente jugó más retrasado en el campo.

El mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022 disputará la final tras una lesión que lo alejó de los campos por algunas semanas.

Plantel de Boca Juniors previo a un encuentro de liga AFP

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- Merentiel, la Bestia xeneize -

Conocido como la Bestia, el uruguayo Miguel Merentiel ha vivido las duras y las maduras con Boca.

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Su apodo nació de un grito desaforado tras marcarle un gol a River Plate, el eterno rival del Xeneize, con Defensa y Justicia.

Con Defensa ganó la Sudamericana en 2020 y la Recopa en 2021.

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Pasó sin mucho éxito por Palmeiras y luego llegó a Boca, donde tuvo que disputar el puesto con un jugador de quilates, su compatriota Edinson Cavani.

Criticado en varias ocasiones por falta de gol, fue anotador de un golazo ante Bayern Munich en el Mundial de Clubes del año pasado.

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- Flores, la joya -

Nacido en 2007, Leonel Flores es considerado la joya del Boca Predio, la cantera auriazul.

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En julio debutó en el club como profesional y marcó su primer gol.

Luego de apoderarse de la titularidad y con 19 años fue convocado por primera vez a la selección argentina, que busca candidatos para relevar a Lionel Messi, quien se retiró del fútbol internacional en octubre.

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Boca estipuló que el equipo que quiera contratar al extremo derecho debe pagar una cláusula de por lo menos 20 millones de dólares, según medios argentinos.

- Bernard, el sobreviviente de 2013 -

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Bernard, de 34 años, es el único jugador de la plantilla del Galo que sobrevive de la final de la Libertadores de 2013, conquistada con ayuda del astro Ronaldinho.

El veloz y bajo extremo izquierdo se marchó luego para jugar en varios clubes como el Everton inglés y regresó en 2024 para la recta final de su carrera.

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Pero hasta el momento su historial en el equipo de Belo Horizonte ha sido de tristezas: Mineiro perdió la final de la Libertadores de ese año y la de la Sudamericana en 2025.

Esta temporada ha sido el mayor artillero de su conjunto, con 11 goles. Reinier, un delantero por el que Real Madrid pagó más de 30 millones de dólares en 2020, sigue a Bernard con 10 tantos. Pero su presencia en el partido ante Boca está en duda por una lesión.

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