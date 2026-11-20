Toda una revolución se viene viviendo por estos días en la ciudad de Barranquilla, en donde ya están instaladas las delegaciones de Boca Juniors y de Atlético Mineiro para disputar este sábado en el estadio Metropolitano, a las 5 y 30 de la tarde, la finalísima de la Copa Sudamericana. Y es que a la capital del Atlántico han arribado hinchas de los clubes, más de los argentinos, y también personalidades del balompié cercanos al cuadro 'xeneize'.

Uno de ellos es el bogotano Fabián Vargas, ahora panelista de 'Espn' Colombia y campeón de la Sudamericana con Boca en 2004 y 2005, quien estuvo en el hotel del equipo que dirige el 'Vasco' Arruabarrena y allí saludó a varios de los integrantes del actual plantel, entre ellos el arquero Álvaro Montero.

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Sin embargo, en las redes sociales no pasó desapercibido un acto que sucedió justo cuando los jugadores del cuadro azul y oro salieron rumbo al entrenamiento del jueves pasado. Todo porque Leandro Paredes, figura y referente actual de Boca, estaba ya subido en el bus que los llevaría a la práctica en el estadio Romelio Martínez y pese a ello, descendio y fue a estrechar la mano de Vargas Rivera.

🔥🔵🟡 Leandro Paredes ya estaba en el autobús, pero desde adentro reconoció a @FabianVargas6 y se bajó a saludar al colombiano 🇦🇷🇨🇴 pic.twitter.com/WS7duHgjA7 — LaTitular.com (@LaTitularcom) November 19, 2026

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Ahí, en esa escena, tanto Paredes como el otrora volante intercambiaron algunos conceptos, se le vio sonrientes y tras unos instantes, el argentino se marchó, teniendo un gesto que comentaron los seguidores de Boca Juniors en las redes, destacado la ascendencia del hombre de la Selección Argentina en la actualidad del club e igualmente recordando la enjundia, sacrificio, garra y capacidad técnica que puso al servicio de Boca el colombiano.



Álvaro Montero y Leandro Paredes Boca Juniors Oficial

Algunos medios argentinos indicaron que ahora trabajador de los medios le pidió la camiseta al líder actual del club de la Ribiera.

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¿Cuántos títulos ganó Fabián Vargas en Boca Juniors?

El bogotano estuvo en Boca Juniors entre las temporadas de 2003 y 2009 y en la red social X él mismo aclaró los títulos ganados en el 'xeneize', que fueron los siguientes:

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*Torneo Apertura/03

*Intercontinental /03

*Copa Sudamericana/04/05

*Recopa Sudamericana/05/08

*Apertura/05/08

*Clausura/06