Betis vs. Porto: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions con 'Cucho' Hernández

Betis, que tiene en sus filas a los colombianos Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, se enfrenta este miércoles al Porto portugués, en La Cartuja, por la segunda jornada de la Champions League, un duelo de altura en el que los del chileno Manuel Pellegrini buscan confirmar las sensaciones de su primera victoria ante el Lille francés y los del italiano Francesco Farioli resarcirse de su derrota contra el Manchester City por 0-2.

Llegan ambos contendientes al partido con las mejores sensaciones desde sus respectivas competiciones domésticas, en las que el Oporto lidera la de Portugal con un pleno de ocho victorias en otras tantas jornadas; y el Betis, encaramado en tercera posición tras golear en la pasada jornada a Osasuna (5-2).

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Debutan los de Pellegrini en La Cartuja en la máxima competición continental y lo hacen con el rodaje y la autoestima de un gran comienzo de temporada, aunque con la certeza de que el bicampeón de Europa será un hueso duro de roer y una prueba de fuego de las posibilidades béticas de avanzar en la Liga de Campeones.

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El presente de los verdiblancos

Se aprieta ya el calendario con duelos intersemanales y ello obligará a Pellegrini a rotar a sus jugadores sin renunciar con ello a su dibujo y a su apuesta irrenunciable por la posesión del balón, las recuperaciones rápidas y el encomendarse a la calidad y contundencia que atesora su plantilla en la parte de arriba.

'Cucho' Hernández en Betis vs. Osasuna por la Liga de España. Foto: AFP

Tras el duelo contra Osasuna, el chileno contará con Marc Bartra en el eje de la defensa junto al brasileño Natan de Souza, mientras que en los laterales, básicos en el juego bético, tendrán continuidad Héctor Bellerín y Fran García como apuestas más fiables en un choque de altura.

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La intensidad defensiva será una de las asignaturas del juego verdiblanco para evitar desconexiones que cuesten goles, así como la concentración en los balones laterales y las jugadas a balón parado; aunque las mejores bazas béticas radican en su juego de ataque.

Disipada la duda del brasileño Antony Dos Santos, que terminó el duelo ante Osasuna con molestias que no le han impedido entrenar, la novedad en el centro del campo podría ser la titularidad del colombiano Nelson Deossa junto con la vuelta al eje del mediocentro del uruguayo Facundo Bernal.

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Antony y el marroquí Ez Abde apuntan a ser los estiletes frente al rocoso sistema defensivo de los portugueses junto con la rotación en el nueve, en el que Pellegrini viene contando con la versatilidad del colombiano 'Cucho' Hernández y en el que podría salir de inicio el irlandés Troy Parrot tras su vuelta de un exitoso ciclo de cuatro partidos con otros tantos goles con la selección de su país.

Así llegan los 'dragones'

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Por su parte, el Porto llega a Sevilla en un buen momento fruto de una solidez defensiva sustentada en la muralla polaca en el eje de su zaga, formada por Jan Bednarek y Jakub Kiwior, y completada por el centrocampista argentino Alan Varela, uno de los principales retos a los que se enfrentará el Betis.

La defensa blanquiazul ya le ha dado guerra al Manchester City de Erling Haaland, aunque un doblete del goleador noruego acabó asegurando la trabajada victoria inglesa, por lo que el Oporto busca ahora su primer triunfo en 'Champions'.

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E intentará sumar los tres primeros puntos en un escenario con un significado especial, el estadio de La Cartuja, ya que fue aquí donde, en 2003, bajo la dirección de José Mourinho, derrotó al Celtic escocés para alzarse con la Copa de la UEFA.

Otra de las bazas del técnico italiano Francesco Farioli es el centrocampista gallego Gabri Veiga, quien no solo es el eje central de todo el juego de los 'dragones', sino también su máximo goleador, con cuatro goles.

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Veiga, exjugador del Celta de Vigo, ha asumido el papel de goleador mientras el Oporto espera la recuperación de su delantero estrella, el internacional español Samu Aghehowa, que acaba de reincorporarse tras una ausencia de siete meses por lesión.

El puesto que tradicionalmente ocupaba Samu será para André Silva, un delantero que conoce bien el fútbol español por sus etapas en el Sevilla, la Real Sociedad y el Elche.

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El principal quebradero de cabeza para Farioli es el esguince del extremo William Gomes, lo que abre la puerta del once al vasco Borja Sainz, ex del Alavés, que suele ser el "arma secreta" del técnico para la segunda mitad.

Alineaciones probables:

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Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Deossa; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

Porto: Diogo Costa; Fernandes, Kiwior, Bednarek, Alberto Costa; Varela; Pepê, Rosario, Veiga, Sainz; André Silva.

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Betis vs. Porto: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions League: