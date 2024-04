Cali vs. América y Santa Fe vs. Nacional: dos juegos que se llevan las miradas en fecha 16 de Liga

El Deportivo Cali,que vive una crisis de resultados y está en un momento de incertidumbre desde que el técnico Jaime de la Pava dejó el cargo, recibirá este viernes 12 de abril al América de Cali en el clásico de la jornada 16 de la Liga Betplay I-2024.

Los azucareros', que además están luchando por no descender en 2024, ocupan el puesto 15 con igual cantidad de puntos y para clasificar deberán ganar los cuatro partidos que les quedan en el torneo y esperar otros resultados.

El problema del Cali es que de los últimos siete partidos ha perdido seis y empatado uno y el técnico encargado, Hernando 'Cocho' Patiño, no ha logrado revertir la situación.

Esto a pesar de que el equipo cuenta con una buena nómina que incluye a veteranos como el central Francisco Meza; el mediocentro Alexander Mejía; el creativo Jarlan Barrera, y el atacante Fredy Montero, que volvió al club después de 16 años.

Al frente estará uno de los equipos que mejor viene en el torneo:América de Cali, que dirigido por el venezolano César Farías ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

Los 'diablos rojos', que vienen de golear 4-1 al Junior y 1-4 al Independiente Medellín, tendrán en este partido a todas sus figuras, que incluyen al central Daniel Bocanegra, al atacante argentino Rodrigo Holgado y al extremo Cristian Barrios y Michael Barrios, figuras en los últimos partidos.

Duelo clave

En el estadio El Campín de Bogotá, el Independiente Santa Fe recibirá el sábado al Atlético Nacional, que necesita un triunfo para seguir luchando por un cupo a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto 'verdolaga', dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, cayó 1-2 en casa con el Fortaleza el fin de semana pasado y se estancó en el décimo lugar con 19 puntos, a tres de América que ocupa el octavo lugar.

El estratega 'charrúa', que lidia con la peor crisis en años del conjunto de Medellín, valora que a pesar de los resultados irregulares, "el equipo ha mantenido una línea de juego, independiente en los resultados".

"Estamos obligados a ganar lo que viene, prácticamente sin margen de error", dijo Repetto.

Para ello, contará en este partido con sus principales figuras, que son el portero Harlen Castillo, el central Juan Felipe Aguirre y el creativo Pablo Ceppelini, así como los juveniles Óscar Perea y Emilio Aristizábal, de buenas actuaciones este semestre.

Santa Fe, por su parte, ocupa el cuarto puesto con 27 puntos y viene de golear 3-0 al Patriotas. El equipo del uruguayo Pablo Peirano ha encontrado un buen nivel este semestre y se espera que contra Nacional lo reivindique con el liderazgo en cancha del veterano goleador Hugo Rodallega.

Partidos de la jornada 16 de la liga colombiana

12 de abril

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas (6:05 p.m.)

Deportivo Cali vs. América de Cali (8:15 p.m.)

13 de abril

Fortaleza vs. Once Caldas (2:00 p.m.)

Santa Fe vs. Atlético Nacional (4:10 p.m.)

Junior vs. Envigado (6:20 p.m.)

Deportivo Pereira vs. Jaguares (8:30 p.m.)

14 de abril

Boyacá Chicó vs. Patriotas (2:00 p.m.)

Medellín vs. Atlético Bucaramanga (4:10 p.m.)

Deportivo Pasto vs. Millonarios (6:20 p.m.)

Alianza vs. La Equidad (8:30 p.m.)